https://ria.ru/20241016/amnistiya--1978383764.html

Путин высказался о налоговой амнистии для бизнеса при отказе от дробления

Путин высказался о налоговой амнистии для бизнеса при отказе от дробления - РИА Новости, 16.10.2024

Путин высказался о налоговой амнистии для бизнеса при отказе от дробления

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что налоговая амнистия для бизнеса при отказе от дробления приведет к хорошим результатам и будет... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:03

2024-10-16T18:03

2024-10-16T18:07

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что налоговая амнистия для бизнеса при отказе от дробления приведет к хорошим результатам и будет оздоравливать экономику."Надеюсь, что все это мероприятие приведет к положительным результатам, будет улучшать, оздоравливать экономику и создавать благоприятные условия для развития бизнеса", - сказал Путин на совещании с членами правительства, говоря о налоговой амнистии при отказе от дробления.

https://ria.ru/20240911/putin-1972133765.html

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экономика, россия, владимир путин