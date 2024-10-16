https://ria.ru/20241016/ai-1978400897.html

Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ

Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ - РИА Новости, 16.10.2024

Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ

Т-Банк открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта под задачи бизнеса, сообщила кредитная организация в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:42

2024-10-16T19:42

2024-10-16T19:42

технологии

ии

искусственный интеллект (ии)

программисты ии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Т-Банк открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта под задачи бизнеса, сообщила кредитная организация в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. "Центр искусственного интеллекта Т-Банка открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов Turbo Alignment для обучения больших языковых моделей (LLM) под задачи бизнеса. Библиотека позволит компаниям не разрабатывать ИИ-приложения с нуля, а использовать уже готовые инструменты", - сообщил банк. Библиотека, как отмечается в сообщении, поможет стартапам и крупному бизнесу, который не специализируется на ИИ, создавать инновационные продукты, которые были бы невозможны без LLM. Например, ассистентов поддержки, которые обрабатывают клиентские запросы и мгновенно дают ответы; инструменты для анализа и обобщения крупных объемов текста, таких как отчеты и исследования; интеллектуальные поисковые системы, способные находить информацию с учетом контекста; а также модели для суммаризации текста. "Современные эксперименты с большими языковыми моделями (LLM) нуждаются в стабильности, воспроизводимости и объяснимости — это ключевые факторы для создания качественных продуктов. Хотя на рынке уже существуют конкурентные решения, они зачастую фрагментированы и требуют доработки. В отличие от них мы объединили все необходимые компоненты в единой библиотеке", - сказал руководитель направления обработки естественного языка (NLP) в Центре искусственного интеллекта Т-Банка Артем Бондарь. В дальнейшем Т-Банк планирует поддерживать и развивать библиотеку, добавляя новые методы и обучающие материалы.

https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html

https://ria.ru/20241016/oms-1978137137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ии, искусственный интеллект (ии), программисты ии, т-банк (ао «тинькофф банк»)