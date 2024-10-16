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Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ - РИА Новости, 16.10.2024
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19:42 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ai-1978400897.html
Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ
Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ - РИА Новости, 16.10.2024
Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ
Т-Банк открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта под задачи бизнеса, сообщила кредитная организация в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:42
2024-10-16T19:42
технологии
ии
искусственный интеллект (ии)
программисты ии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Т-Банк открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта под задачи бизнеса, сообщила кредитная организация в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. "Центр искусственного интеллекта Т-Банка открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов Turbo Alignment для обучения больших языковых моделей (LLM) под задачи бизнеса. Библиотека позволит компаниям не разрабатывать ИИ-приложения с нуля, а использовать уже готовые инструменты", - сообщил банк. Библиотека, как отмечается в сообщении, поможет стартапам и крупному бизнесу, который не специализируется на ИИ, создавать инновационные продукты, которые были бы невозможны без LLM. Например, ассистентов поддержки, которые обрабатывают клиентские запросы и мгновенно дают ответы; инструменты для анализа и обобщения крупных объемов текста, таких как отчеты и исследования; интеллектуальные поисковые системы, способные находить информацию с учетом контекста; а также модели для суммаризации текста. "Современные эксперименты с большими языковыми моделями (LLM) нуждаются в стабильности, воспроизводимости и объяснимости — это ключевые факторы для создания качественных продуктов. Хотя на рынке уже существуют конкурентные решения, они зачастую фрагментированы и требуют доработки. В отличие от них мы объединили все необходимые компоненты в единой библиотеке", - сказал руководитель направления обработки естественного языка (NLP) в Центре искусственного интеллекта Т-Банка Артем Бондарь. В дальнейшем Т-Банк планирует поддерживать и развивать библиотеку, добавляя новые методы и обучающие материалы.
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технологии, ии, искусственный интеллект (ии), программисты ии, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), программисты ИИ, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)

Бесплатную библиотеку инструментов для создания ИИ-приложений открыли в РФ

© iStock.com / champpixsБесплатная библиотека инструментов для создания ИИ-приложений
Бесплатная библиотека инструментов для создания ИИ-приложений - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / champpixs
Бесплатная библиотека инструментов для создания ИИ-приложений
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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Т-Банк открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта под задачи бизнеса, сообщила кредитная организация в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.
"Центр искусственного интеллекта Т-Банка открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов Turbo Alignment для обучения больших языковых моделей (LLM) под задачи бизнеса. Библиотека позволит компаниям не разрабатывать ИИ-приложения с нуля, а использовать уже готовые инструменты", - сообщил банк.
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Библиотека, как отмечается в сообщении, поможет стартапам и крупному бизнесу, который не специализируется на ИИ, создавать инновационные продукты, которые были бы невозможны без LLM. Например, ассистентов поддержки, которые обрабатывают клиентские запросы и мгновенно дают ответы; инструменты для анализа и обобщения крупных объемов текста, таких как отчеты и исследования; интеллектуальные поисковые системы, способные находить информацию с учетом контекста; а также модели для суммаризации текста.
"Современные эксперименты с большими языковыми моделями (LLM) нуждаются в стабильности, воспроизводимости и объяснимости — это ключевые факторы для создания качественных продуктов. Хотя на рынке уже существуют конкурентные решения, они зачастую фрагментированы и требуют доработки. В отличие от них мы объединили все необходимые компоненты в единой библиотеке", - сказал руководитель направления обработки естественного языка (NLP) в Центре искусственного интеллекта Т-Банка Артем Бондарь.
В дальнейшем Т-Банк планирует поддерживать и развивать библиотеку, добавляя новые методы и обучающие материалы.
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ТехнологииИИИскусственный интеллект (ИИ)программисты ИИТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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