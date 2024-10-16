Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/afganistan-1978418451.html
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 16.10.2024
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:52
2024-10-16T22:52
в мире
афганистан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_f779daa9150527a4f8cc2a08f0768a6e.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 18.56 по времени UTC (21.56 мск) в 40 километрах к югу от города Джорм с населением 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 190 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20241016/zemletryasenie-1978281886.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_471e3f51512e9fd4c6299b66fa83b00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

EMSC: на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 18.56 по времени UTC (21.56 мск) в 40 километрах к югу от города Джорм с населением 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 190 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6
Вчера, 10:56
 
В миреАфганистанЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала