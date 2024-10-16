https://ria.ru/20241016/afganistan-1978418451.html
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 16.10.2024
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:52
2024-10-16T22:52
2024-10-16T22:52
в мире
афганистан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 18.56 по времени UTC (21.56 мск) в 40 километрах к югу от города Джорм с населением 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 190 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20241016/zemletryasenie-1978281886.html
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в мире, афганистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
EMSC: на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7