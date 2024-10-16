https://ria.ru/20241016/afganistan-1978418451.html

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 16.10.2024

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T22:52

2024-10-16T22:52

2024-10-16T22:52

в мире

афганистан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_f779daa9150527a4f8cc2a08f0768a6e.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 18.56 по времени UTC (21.56 мск) в 40 километрах к югу от города Джорм с населением 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 190 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20241016/zemletryasenie-1978281886.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)