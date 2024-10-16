https://ria.ru/20241016/advokat-1978256126.html

Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей

Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей - РИА Новости, 16.10.2024

Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей

Адвокат Алексея Навального Игорь Сергунин* задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:49

2024-10-16T05:49

2024-10-16T05:49

происшествия

ольга михайлова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909834343_0:107:3070:1835_1920x0_80_0_0_897807fe609eb1304c5c0b81962c2804.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Игорь Сергунин* задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, общая сумма задолженности Сергунина* составляет 263 212 рублей. В октябре прошлого года против трех адвокатов Навального, в том числе Сергунина*, было возбуждено уголовное дело. Им вменяют "участие в экстремистском сообществе". Все трое находятся под арестом. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240613/advokaty-1952733968.html

https://ria.ru/20241016/dolg-1978248756.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)