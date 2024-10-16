https://ria.ru/20241016/advokat-1978256126.html
Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей
Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей - РИА Новости, 16.10.2024
Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей
Адвокат Алексея Навального Игорь Сергунин* задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:49
2024-10-16T05:49
2024-10-16T05:49
происшествия
ольга михайлова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Игорь Сергунин* задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, общая сумма задолженности Сергунина* составляет 263 212 рублей. В октябре прошлого года против трех адвокатов Навального, в том числе Сергунина*, было возбуждено уголовное дело. Им вменяют "участие в экстремистском сообществе". Все трое находятся под арестом. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240613/advokaty-1952733968.html
https://ria.ru/20241016/dolg-1978248756.html
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происшествия, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Ольга Михайлова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей
Адвокат Навального Сергунин задолжал по кредитным платежам 263 тысячи рублей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Игорь Сергунин* задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, общая сумма задолженности Сергунина* составляет 263 212 рублей.
В октябре прошлого года против трех адвокатов Навального, в том числе Сергунина*, было возбуждено уголовное дело. Им вменяют "участие в экстремистском сообществе". Все трое находятся под арестом.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова
объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов