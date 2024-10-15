https://ria.ru/20241015/zeynalova--1978234174.html

Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия

Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия - РИА Новости, 15.10.2024

Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия

Новый посол России на Маврикии, бывшая известная телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Притвираджсингу Рупану, сообщается в... РИА Новости, 15.10.2024

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ирада зейналова

владимир путин

маврикий

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый посол России на Маврикии, бывшая известная телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Притвираджсингу Рупану, сообщается в Telegram-канале дипмиссии."Чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония прошла в государственной резиденции президента Маврикия", — говорится в публикации.На церемонии вручения грамоты посол напомнила, что страны связывает давняя история двусторонних отношений и искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая длится уже 56 лет."У наших стран хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах. Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах", — цитирует Зейналову дипмиссия.В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом в Республике Маврикий. После этого Зейналова заявила РИА Новости, что закончит свою карьеру журналиста.

https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972571240.html

https://ria.ru/20241003/mavrikiy-1976266242.html

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ирада зейналова, владимир путин, маврикий, в мире