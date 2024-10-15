Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия
Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану
© Посольство Российской Федерации в Республике Маврикий / TelegramЗейналова и президент Маврикия Притвираджсинг Рупан
© Посольство Российской Федерации в Республике Маврикий / Telegram
Зейналова и президент Маврикия Притвираджсинг Рупан
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый посол России на Маврикии, бывшая известная телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Притвираджсингу Рупану, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
"Чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония прошла в государственной резиденции президента Маврикия", — говорится в публикации.
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На церемонии вручения грамоты посол напомнила, что страны связывает давняя история двусторонних отношений и искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая длится уже 56 лет.
"У наших стран хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах. Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах", — цитирует Зейналову дипмиссия.
В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом в Республике Маврикий. После этого Зейналова заявила РИА Новости, что закончит свою карьеру журналиста.
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