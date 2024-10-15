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Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия - РИА Новости, 15.10.2024
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22:17 15.10.2024 (обновлено: 22:23 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/zeynalova--1978234174.html
Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия
Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия - РИА Новости, 15.10.2024
Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия
Новый посол России на Маврикии, бывшая известная телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Притвираджсингу Рупану, сообщается в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:17
2024-10-15T22:23
ирада зейналова
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый посол России на Маврикии, бывшая известная телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Притвираджсингу Рупану, сообщается в Telegram-канале дипмиссии."Чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония прошла в государственной резиденции президента Маврикия", — говорится в публикации.На церемонии вручения грамоты посол напомнила, что страны связывает давняя история двусторонних отношений и искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая длится уже 56 лет."У наших стран хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах. Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах", — цитирует Зейналову дипмиссия.В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом в Республике Маврикий. После этого Зейналова заявила РИА Новости, что закончит свою карьеру журналиста.
https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972571240.html
https://ria.ru/20241003/mavrikiy-1976266242.html
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ирада зейналова, владимир путин, маврикий, в мире
Ирада Зейналова, Владимир Путин, Маврикий, В мире
Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия

Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

© Посольство Российской Федерации в Республике Маврикий / TelegramЗейналова и президент Маврикия Притвираджсинг Рупан
Зейналова и президент Маврикия Притвираджсинг Рупан - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Посольство Российской Федерации в Республике Маврикий / Telegram
Зейналова и президент Маврикия Притвираджсинг Рупан
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый посол России на Маврикии, бывшая известная телеведущая Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Притвираджсингу Рупану, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
"Чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония прошла в государственной резиденции президента Маврикия", — говорится в публикации.
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На церемонии вручения грамоты посол напомнила, что страны связывает давняя история двусторонних отношений и искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая длится уже 56 лет.
"У наших стран хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах. Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах", — цитирует Зейналову дипмиссия.
В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом в Республике Маврикий. После этого Зейналова заявила РИА Новости, что закончит свою карьеру журналиста.
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