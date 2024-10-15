https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978227109.html

"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском

"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском - РИА Новости, 15.10.2024

"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском

Владимир будет умолять о встрече с президентом США Джо Байденом в Германии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:30

2024-10-15T20:30

2024-10-15T21:04

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германия

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олаф шольц

джо байден

олег соскин

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир будет умолять о встрече с президентом США Джо Байденом в Германии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться", — отметил он.По словам эксперта, фактически глава киевского режима уже неинтересен западным лидерам. Соскин полагает, что его уже вряд ли станут поддерживать."То есть фактически идет агония режима Зеленского", — резюмировал экс-советник.В прошлое воскресенье журнал Der Spiegel сообщил, что Байден, ранее отменивший визит в ФРГ из-за урагана "Милтон", планирует посетить Берлин на этой неделе, встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером должна состояться в пятницу. По данным издания, программа пребывания американского лидера в ФРГ существенно сократилась.По данным издания, программа пребывания американского лидера в ФРГ существенно сократилась. При этом, как передает канал ZDF, новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не ожидается.

https://ria.ru/20241015/frantsiya-1978216913.html

https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html

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киев

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германия, в мире, киев, берлин (город), олаф шольц, джо байден, олег соскин