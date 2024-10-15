https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978227109.html
"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском
"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском - РИА Новости, 15.10.2024
"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском
Владимир будет умолять о встрече с президентом США Джо Байденом в Германии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:30
2024-10-15T20:30
2024-10-15T21:04
специальная военная операция на украине
германия
в мире
киев
берлин (город)
олаф шольц
джо байден
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир будет умолять о встрече с президентом США Джо Байденом в Германии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться", — отметил он.По словам эксперта, фактически глава киевского режима уже неинтересен западным лидерам. Соскин полагает, что его уже вряд ли станут поддерживать."То есть фактически идет агония режима Зеленского", — резюмировал экс-советник.В прошлое воскресенье журнал Der Spiegel сообщил, что Байден, ранее отменивший визит в ФРГ из-за урагана "Милтон", планирует посетить Берлин на этой неделе, встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером должна состояться в пятницу. По данным издания, программа пребывания американского лидера в ФРГ существенно сократилась.По данным издания, программа пребывания американского лидера в ФРГ существенно сократилась. При этом, как передает канал ZDF, новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не ожидается.
https://ria.ru/20241015/frantsiya-1978216913.html
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
германия
киев
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43e1d3fb058aab6a630f7f651b6d69d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, киев, берлин (город), олаф шольц, джо байден, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Киев, Берлин (город), Олаф Шольц, Джо Байден, Олег Соскин
"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском
Соскин: Зеленский будет умолять о встрече с Байденом в Германии