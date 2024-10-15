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Производитель зефира "Жизель" прокомментировал публикации об отравлениях - РИА Новости, 15.10.2024
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15:09 15.10.2024 (обновлено: 16:20 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/zefir-1978150796.html
Производитель зефира "Жизель" прокомментировал публикации об отравлениях
Производитель зефира "Жизель" прокомментировал публикации об отравлениях - РИА Новости, 15.10.2024
Производитель зефира "Жизель" прокомментировал публикации об отравлениях
Сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности, компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:09
2024-10-15T16:20
общество
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности, компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения, сообщил РИА Новости коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис.Ранее во вторник в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что десятки человек якобы пожаловались на отравление зефиром "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", заявляя о вздутии, боли в животе и диарее."Сведения, опубликованные Telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений... Нужно дождаться всех проверок и можно будет подавать", — сказал Шамис.Он уточнил, что в адрес фабрики поступили лишь единичные жалобы, связанные с непереносимостью продукта либо нарушением норм потребления, указанных на упаковке. При этом он уточнил, что продукция удалена с полок всех федеральных торговых сетей.Ранее X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заявила РИА Новости, что не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" (производитель "Сокол") на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями. Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств.
https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974529683.html
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общество, россия
Общество, Россия
Производитель зефира "Жизель" прокомментировал публикации об отравлениях

Производитель зефира "Жизель" подаст в суд из-за данных об отравлениях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник несет зефир
Сотрудник несет зефир - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник несет зефир. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности, компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения, сообщил РИА Новости коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис.
Ранее во вторник в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что десятки человек якобы пожаловались на отравление зефиром "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", заявляя о вздутии, боли в животе и диарее.
"Сведения, опубликованные Telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений... Нужно дождаться всех проверок и можно будет подавать", — сказал Шамис.
Он уточнил, что в адрес фабрики поступили лишь единичные жалобы, связанные с непереносимостью продукта либо нарушением норм потребления, указанных на упаковке. При этом он уточнил, что продукция удалена с полок всех федеральных торговых сетей.
Ранее X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заявила РИА Новости, что не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" (производитель "Сокол") на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями. Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств.
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