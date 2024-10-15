https://ria.ru/20241015/zefir-1978104899.html

X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"

X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке" - РИА Новости, 15.10.2024

X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"

X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:24

2024-10-15T12:24

2024-10-15T14:34

происшествия

пятерочка (сеть магазинов)

x5 retail group

вкусвилл

россия

продукты

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети "Пятерочка", заявили РИА Новости в компании. Ранее во вторник в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы десятки человек пожаловались на отравление зефиром "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", заявляя о вздутии, боли в животе и диарее. "На данный момент ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи "Пятёрочки" не зафиксировано", - заверили в Х5. Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, подчеркнули в компании. Так, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, а остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже. X5 Group проводит расследование и выясняет источник информации о жалобах. В минувшую субботу ряд Telegram-каналов также писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". В торговой сети РИА Новости заявили, что информация об отравлении не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности.

https://ria.ru/20240730/pjaterochka-1962934860.html

https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, вкусвилл, россия, продукты