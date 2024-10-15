https://ria.ru/20241015/zefir-1978104899.html
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке" - РИА Новости, 15.10.2024
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"
X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:24
2024-10-15T12:24
2024-10-15T14:34
происшествия
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
вкусвилл
россия
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952032275_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_1b375b347cff539409312bc3d2ab9fb2.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети "Пятерочка", заявили РИА Новости в компании. Ранее во вторник в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы десятки человек пожаловались на отравление зефиром "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", заявляя о вздутии, боли в животе и диарее. "На данный момент ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи "Пятёрочки" не зафиксировано", - заверили в Х5. Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, подчеркнули в компании. Так, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, а остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже. X5 Group проводит расследование и выясняет источник информации о жалобах. В минувшую субботу ряд Telegram-каналов также писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". В торговой сети РИА Новости заявили, что информация об отравлении не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности.
https://ria.ru/20240730/pjaterochka-1962934860.html
https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952032275_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_334099801e1affc0820d03d9af8eda37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, вкусвилл, россия, продукты
Происшествия, Пятерочка (сеть магазинов), X5 Retail Group, ВкусВилл, Россия, Продукты
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"
X5 Group приостановила продажи зефира "Жизель" в "Пятёрочке" и "Перекрёстке"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети "Пятерочка", заявили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы десятки человек пожаловались на отравление зефиром "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", заявляя о вздутии, боли в животе и диарее.
"На данный момент ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи "Пятёрочки" не зафиксировано", - заверили в Х5.
Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, подчеркнули в компании. Так, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, а остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже.
X5 Group проводит расследование и выясняет источник информации о жалобах.
В минувшую субботу ряд Telegram-каналов также писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". В торговой сети РИА Новости заявили, что информация об отравлении не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности.