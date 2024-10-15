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X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке" - РИА Новости, 15.10.2024
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12:24 15.10.2024 (обновлено: 14:34 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/zefir-1978104899.html
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке" - РИА Новости, 15.10.2024
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"
X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:24
2024-10-15T14:34
происшествия
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
вкусвилл
россия
продукты
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети "Пятерочка", заявили РИА Новости в компании. Ранее во вторник в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы десятки человек пожаловались на отравление зефиром "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", заявляя о вздутии, боли в животе и диарее. "На данный момент ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи "Пятёрочки" не зафиксировано", - заверили в Х5. Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, подчеркнули в компании. Так, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, а остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже. X5 Group проводит расследование и выясняет источник информации о жалобах. В минувшую субботу ряд Telegram-каналов также писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". В торговой сети РИА Новости заявили, что информация об отравлении не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности.
https://ria.ru/20240730/pjaterochka-1962934860.html
https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html
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происшествия, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, вкусвилл, россия, продукты
Происшествия, Пятерочка (сеть магазинов), X5 Retail Group, ВкусВилл, Россия, Продукты
X5 Group заявила об отсутствии жалоб на зефир в "Пятерочке"

X5 Group приостановила продажи зефира "Жизель" в "Пятёрочке" и "Перекрёстке"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип сетевого продуктового магазина "Пятерочка"
Логотип сетевого продуктового магазина Пятерочка - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип сетевого продуктового магазина "Пятерочка". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети "Пятерочка", заявили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы десятки человек пожаловались на отравление зефиром "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", заявляя о вздутии, боли в животе и диарее.
Пустые полки в магазине - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в "Пятерочках"
30 июля, 14:42
"На данный момент ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи "Пятёрочки" не зафиксировано", - заверили в Х5.
Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, подчеркнули в компании. Так, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, а остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже.
X5 Group проводит расследование и выясняет источник информации о жалобах.
В минувшую субботу ряд Telegram-каналов также писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". В торговой сети РИА Новости заявили, что информация об отравлении не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности.
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ПроисшествияПятерочка (сеть магазинов)X5 Retail GroupВкусВиллРоссияПродукты
 
 
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