https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html
СМИ сообщили о массовом отравлении зефиром из "Пятерочки" и "Перекрестка"
СМИ сообщили о массовом отравлении зефиром из "Пятерочки" и "Перекрестка" - РИА Новости, 15.10.2024
СМИ сообщили о массовом отравлении зефиром из "Пятерочки" и "Перекрестка"
Покупатели из "Пятерочки" и "Перекрестка" пожаловались на отравление зефиром, пишет Telegram-канал Mash. "Среди пострадавших десятки человек. Все они съели... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:00
2024-10-15T11:00
2024-10-15T13:17
общество
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Покупатели из "Пятерочки" и "Перекрестка" пожаловались на отравление зефиром, пишет Telegram-канал Mash. "Среди пострадавших десятки человек. Все они съели "Жизель" и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею", — говорится в публикации.Издание указывает, что в составе зефира присутствует мальтитный сироп и мальтит, которые используют в качестве сахарозаменителя.В свою очередь, X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщила, что не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети.Mash отмечает, что сладость делают на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где "Классический" из "Вкусвилла", об отравлении которым ранее сообщалось в интернете. Хотя продуктовая сеть впоследствии назвала эти публикации ложными. Так, в компании рассказали, что проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта: доля жалоб на его качество в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть поступило всего 32 обращения, отметили во "Вкусвилле".
https://ria.ru/20241014/otravlenie-1977881552.html
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общество, россия
СМИ сообщили о массовом отравлении зефиром из "Пятерочки" и "Перекрестка"
Mash: десятки покупателей из "Пятёрочки" и "Перекрёстка" отравились зефиром
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Покупатели из "Пятерочки" и "Перекрестка" пожаловались на отравление зефиром, пишет Telegram-канал Mash.
"Среди пострадавших десятки человек. Все они съели "Жизель" и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею", — говорится в публикации.
Издание указывает, что в составе зефира присутствует мальтитный сироп и мальтит, которые используют в качестве сахарозаменителя.
В свою очередь, X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщила, что не обнаружила ни одной жалобы на зефир "Жизель" на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети.
Mash отмечает, что сладость делают на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где "Классический" из "Вкусвилла", об отравлении которым ранее сообщалось в интернете. Хотя продуктовая сеть впоследствии назвала эти публикации ложными. Так, в компании рассказали, что проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта: доля жалоб на его качество в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть поступило всего 32 обращения, отметили во "Вкусвилле".