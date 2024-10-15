https://ria.ru/20241015/zavod-1978092795.html
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве
Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:33
2024-10-15T11:33
2024-10-15T11:47
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пять прилетов получил Бронетанковый завод на Скороходова, 1. Одно из попаданий было в емкости с ГСМ, потому николаевцы видели черный дым, который даже не фоне ночного неба сильно выделялся. Отсюда зарево и пожар почти до утра", - сообщил собеседник агентства.По данным Лебедева, уничтожено до десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), сергей лебедев, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Безопасность, Украина
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве
Подполье: ВС России нанесли пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве
ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Пять прилетов получил Бронетанковый завод на Скороходова, 1. Одно из попаданий было в емкости с ГСМ, потому николаевцы видели черный дым, который даже не фоне ночного неба сильно выделялся. Отсюда зарево и пожар почти до утра", - сообщил собеседник агентства.
По данным Лебедева, уничтожено до десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии.