https://ria.ru/20241015/zavod-1978092795.html

Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве

Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024

Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве

Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:33

2024-10-15T11:33

2024-10-15T11:47

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пять прилетов получил Бронетанковый завод на Скороходова, 1. Одно из попаданий было в емкости с ГСМ, потому николаевцы видели черный дым, который даже не фоне ночного неба сильно выделялся. Отсюда зарево и пожар почти до утра", - сообщил собеседник агентства.По данным Лебедева, уничтожено до десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

николаев (украина)

украина

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николаев (украина), сергей лебедев, безопасность, украина