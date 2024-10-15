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Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 15.10.2024 (обновлено: 11:47 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/zavod-1978092795.html
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве
Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:33
2024-10-15T11:47
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
безопасность
украина
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ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пять прилетов получил Бронетанковый завод на Скороходова, 1. Одно из попаданий было в емкости с ГСМ, потому николаевцы видели черный дым, который даже не фоне ночного неба сильно выделялся. Отсюда зарево и пожар почти до утра", - сообщил собеседник агентства.По данным Лебедева, уничтожено до десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
николаев (украина)
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николаев (украина), сергей лебедев, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Безопасность, Украина
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Николаеве

Подполье: ВС России нанесли пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Пять ударов нанесены по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено до десятка единиц техники, есть погибшие среди украинских военных, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Пять прилетов получил Бронетанковый завод на Скороходова, 1. Одно из попаданий было в емкости с ГСМ, потому николаевцы видели черный дым, который даже не фоне ночного неба сильно выделялся. Отсюда зарево и пожар почти до утра", - сообщил собеседник агентства.
По данным Лебедева, уничтожено до десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Тайна победы над Россией раскрыта
11 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевБезопасностьУкраина
 
 
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