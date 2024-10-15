https://ria.ru/20241015/zapad-1978157168.html

Запад фальсифицирует прошлое о Второй мировой войне, заявила Пономарева

Запад фальсифицирует прошлое о Второй мировой войне, заявила Пономарева - РИА Новости, 15.10.2024

Запад фальсифицирует прошлое о Второй мировой войне, заявила Пономарева

На Западе фальсифицируют прошлое о Второй мировой войне, там уравнивают роль СССР и гитлеровской Германии в развязывании войны, преуменьшают или преувеличивают... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:32

2024-10-15T15:32

2024-10-15T15:32

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На Западе фальсифицируют прошлое о Второй мировой войне, там уравнивают роль СССР и гитлеровской Германии в развязывании войны, преуменьшают или преувеличивают значение каких-либо событий, а также замалчивают факты, заявила профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева. "Как работает это "министерство правды"? Оно работает по трём основным направлениям. Я называю это следующим образом: фальсификация концептуальная. То есть, когда происходит уравнивание, например, советского политического режима с гитлеровской Германией и возлагается равная ответственность за развязывание Второй мировой войны", - сказала Пономарева, выступая в пресс-центре "Россия сегодня". По её словам, второе направление в этой политике - "фальсификация фактов". "Когда вырываются какие-то факты или их преувеличивают или преуменьшают. Это касается как жертв среди мирного населения, военнослужащих", - рассказала эксперт. Пономарева подчеркнула, что эти факты подаются как данность молодому поколению, которое слабо разбирается в истории. "Есть ещё фальсификация по умолчанию. Наверное, одна из самых страшных, может быть. Молчание — это тоже ложь. И когда не говорят о том или ином событии, это становится более страшным. Таким образом вроде бы и не было этого события", - отметила эксперт. В этом случае, замалчиваются факты о многочисленных раненных и погибших, а также замученных в концлагерях людей, добавила Пономарева.

https://ria.ru/20240929/reykh-1975303733.html

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германия, ссср, россия, мгимо