https://ria.ru/20241015/zakon-1978137763.html

ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости, 15.10.2024

ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:32

2024-10-15T14:32

2024-10-15T14:36

госдума рф

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения спецоперации.Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким. Изменение предлагается внести в часть 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ.Законопроектом предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании, отмечается в пояснительной записке к документу.По словам авторов законопроекта, данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, исполняющих конституционный долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.

https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html

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госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, общество, лдпр