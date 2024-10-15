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ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 15.10.2024 (обновлено: 14:36 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/zakon-1978137763.html
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости, 15.10.2024
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:32
2024-10-15T14:36
госдума рф
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
россия
общество
лдпр
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения спецоперации.Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким. Изменение предлагается внести в часть 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ.Законопроектом предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании, отмечается в пояснительной записке к документу.По словам авторов законопроекта, данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, исполняющих конституционный долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.
https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, общество, лдпр
Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Общество, ЛДПР
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

ГД РФ приняла в I чтении проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения спецоперации.
Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким. Изменение предлагается внести в часть 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ.
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Законопроектом предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании, отмечается в пояснительной записке к документу.
По словам авторов законопроекта, данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, исполняющих конституционный долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)РоссияОбществоЛДПР
 
 
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