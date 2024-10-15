https://ria.ru/20241015/zakon-1978137763.html
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости, 15.10.2024
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:32
2024-10-15T14:32
2024-10-15T14:36
госдума рф
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
россия
общество
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения спецоперации.Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким. Изменение предлагается внести в часть 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ.Законопроектом предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании, отмечается в пояснительной записке к документу.По словам авторов законопроекта, данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, исполняющих конституционный долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.
https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html
https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, общество, лдпр
Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Общество, ЛДПР
ГД приняла в I чтении закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
ГД РФ приняла в I чтении проект о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения спецоперации.
Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР
во главе с её лидером Леонидом Слуцким
. Изменение предлагается внести в часть 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ
.
Законопроектом предлагается закрепить возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от воздушной перевозки в связи с призывом на военную службу по мобилизации, либо прохождением военной службы по контракту, либо заключением контракта о пребывании в добровольческом формировании, отмечается в пояснительной записке к документу.
По словам авторов законопроекта, данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, исполняющих конституционный долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.