https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978213171.html

В Петербурге задержали мужчину, убившего двух домашних собак

В Петербурге задержали мужчину, убившего двух домашних собак - РИА Новости, 15.10.2024

В Петербурге задержали мужчину, убившего двух домашних собак

Две домашние собаки погибли от рук петербуржца, который забрал их из квартиры своей знакомой, теперь 21-летний житель Колпино задержан по делу о жестоком... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:40

2024-10-15T18:40

2024-10-15T18:40

происшествия

колпино

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Две домашние собаки погибли от рук петербуржца, который забрал их из квартиры своей знакомой, теперь 21-летний житель Колпино задержан по делу о жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Колпинского района поступило заявление местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности 21-летнего жителя Колпино с Павловской улицы по факту жестокого обращения с животными. "Со слов заявительницы, молодой человек 11 октября забрал из ее квартиры по бульвару Трудящихся в доме 3 двух ее собак, а после причинил им телесные повреждения, от которых животные скончались. Кроме морального вреда, хозяйке четвероногих причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которая предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании меры пресечения, заключают в полиции.

https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977976799.html

https://ria.ru/20240930/sud-1975605655.html

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происшествия, колпино, россия, санкт-петербург