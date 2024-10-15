https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978090908.html

В Смоленской области задержали мужчину, призывавшего убивать русских

В Смоленской области задержали мужчину, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 15.10.2024

В Смоленской области задержали мужчину, призывавшего убивать русских

Уроженца Украины, призывавшего убивать военнослужащих России и Белоруссии, задержали в Смоленской области, сообщило УФСБ по Смоленской области. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:21

2024-10-15T11:21

2024-10-15T11:30

происшествия

россия

украина

смоленская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Уроженца Украины, призывавшего убивать военнослужащих России и Белоруссии, задержали в Смоленской области, сообщило УФСБ по Смоленской области. "Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов. Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих России и Белоруссии, а также их физическому уничтожению", - говорится в сообщении. Мужчина задержан. В отношении него следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что мужчина состоял в подконтрольных украинским спецслужбам многочисленных сообществах, направленных на вовлечение жителей России в диверсионно-разведывательную деятельность на стороне Украины, подчеркивают в УФСБ. В настоящее время следователи проверяют причастность задержанного к совершению иных преступлений.

https://ria.ru/20240826/eks-posol-1968600582.html

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россия

украина

смоленская область

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происшествия, россия, украина, смоленская область