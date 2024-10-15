https://ria.ru/20241015/vzyatki-1978205899.html
СК завершил расследование дела о взятках при исполнении ГОЗ с Минобороны
СК завершил расследование дела о взятках при исполнении ГОЗ с Минобороны - РИА Новости, 15.10.2024
СК завершил расследование дела о взятках при исполнении ГОЗ с Минобороны
Следователи завершили расследование дела против представителей ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" о даче взяток на сумму более... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:58
2024-10-15T17:58
2024-10-15T17:59
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против представителей ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" о даче взяток на сумму более 22,5 миллионов рублей при исполнении госконтрактов с Минобороны, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении представителей ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс", обвиняемых в даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении. Добавляется, что расследование дела против должностного лица, принимавшего работы, продолжается и находится на контроле в ГВСУ СК России. По данным следствия, с 2018 по 2023 год в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" ряд госконтрактов на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Отмечается, что для ослабления контроля и получения иных привилегий при исполнении госконтрактов представители ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" передали взятки должностному лицу, принимавшему работы, на сумму более 22,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
СК завершил расследование дела о взятках при исполнении ГОЗ с Минобороны
СК завершил расследование дела "Санкт-Петербургской энергетической лаборатории"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Следователи завершили расследование дела против представителей ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" о даче взяток на сумму более 22,5 миллионов рублей при исполнении госконтрактов с Минобороны, сообщается в Telegram-канале
ГВСУ СК России.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении представителей ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс", обвиняемых в даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Добавляется, что расследование дела против должностного лица, принимавшего работы, продолжается и находится на контроле в ГВСУ СК России.
По данным следствия, с 2018 по 2023 год в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" ряд госконтрактов на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.
Отмечается, что для ослабления контроля и получения иных привилегий при исполнении госконтрактов представители ЗАО "Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория" и ООО "Альянс" передали взятки должностному лицу, принимавшему работы, на сумму более 22,5 миллионов рублей.