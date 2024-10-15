https://ria.ru/20241015/vzryv-1978094921.html

Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в Москве

Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в Москве - РИА Новости, 15.10.2024

Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в Москве

Мужчина, пострадавший в результате взрыва машины на юго-западе Москвы, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:40

2024-10-15T11:40

2024-10-15T11:52

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате взрыва машины на юго-западе Москвы, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь, мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления".СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.Как передаёт корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

https://ria.ru/20241015/moskva-1978090695.html

https://ria.ru/20240413/prozorov-1939735657.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)