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СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы

СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024

СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы

Следствие полагает, что взрыв машины на юго-западе Москвы мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:46

2024-10-15T10:46

2024-10-15T11:05

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Следствие полагает, что взрыв машины на юго-западе Москвы мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК."Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего", — говорится в релизе.Кроме того, проверяется версия о личном мотиве, уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.В СК добавили, что специалисты отсматривают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, проводят обыски.Взрыв прогремел сегодня утром рядом с машиной, припаркованной на Профсоюзной улице. Пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик. Всех их доставили в больницы.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", прокуратура взяла расследование на контроль.Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв задел два автомобиля: у внедорожника Tank поврежден капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. По словам представителя экстренных служб столицы, мощность взрывного устройства составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Кадры московского двора, где было совершено покушение на убийство Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем, в результате которого пострадали три человека на юго-западе Москвы, сообщили в СК. 2024-10-15T10:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия