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СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
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10:46 15.10.2024 (обновлено: 11:05 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/vzryv-1978083290.html
СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы
СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы
Следствие полагает, что взрыв машины на юго-западе Москвы мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:46
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происшествия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Следствие полагает, что взрыв машины на юго-западе Москвы мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК."Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего", — говорится в релизе.Кроме того, проверяется версия о личном мотиве, уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.В СК добавили, что специалисты отсматривают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, проводят обыски.Взрыв прогремел сегодня утром рядом с машиной, припаркованной на Профсоюзной улице. Пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик. Всех их доставили в больницы.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", прокуратура взяла расследование на контроль.Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв задел два автомобиля: у внедорожника Tank поврежден капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. По словам представителя экстренных служб столицы, мощность взрывного устройства составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте.
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Кадры московского двора, где было совершено покушение на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем, в результате которого пострадали три человека на юго-западе Москвы, сообщили в СК.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия
СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы

СК: деятельность потерпевшего могла стать причиной взрыва на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Следствие полагает, что взрыв машины на юго-западе Москвы мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК.
«
"Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего", — говорится в релизе.
Кроме того, проверяется версия о личном мотиве, уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.
В СК добавили, что специалисты отсматривают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, проводят обыски.
Взрыв прогремел сегодня утром рядом с машиной, припаркованной на Профсоюзной улице. Пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик. Всех их доставили в больницы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", прокуратура взяла расследование на контроль.
Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв задел два автомобиля: у внедорожника Tank поврежден капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. По словам представителя экстренных служб столицы, мощность взрывного устройства составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме
13 октября, 16:24
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссия
 
 
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