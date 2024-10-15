https://ria.ru/20241015/vystavka-1978184630.html

Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта

Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта - РИА Новости, 15.10.2024

Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта

Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:56

2024-10-15T16:56

2024-10-15T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575390388_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_3515d1c90e7a8b810c3c8107aca125e8.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию подносов к выставке "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных коллекций России", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Работа над коллекцией стала новым опытом для жостовских живописцев, которые воспроизвели фрагменты картин фламандских художников XVII века. При этом сохранена уникальная техника росписи. Так, в коллекции подносов соединились традиции русского декоративно-прикладного искусства и наследие фламандской школы натюрморта. Картины Франса Снейдерса в переработке жостовских мастеров приобрели новое прочтение. "Вдохновляясь работами Франса Снейдерса, мы стремились передать детали его композиции, добавить игру света и тени, при этом сохранив нашу уникальную технику росписи", – отметила мастер Жостовской фабрики, член Союза художников России Наталья Фролова. Каждый поднос изготовлен вручную, ни одна работа не повторяет другую и существует в единственном экземпляре.

https://ria.ru/20241008/podmoskove-1977012266.html

https://ria.ru/20240922/aktsiya-1974122370.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина