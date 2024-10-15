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Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта - РИА Новости, 15.10.2024
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Новости Подмосковья
 
16:56 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/vystavka-1978184630.html
Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта
Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта - РИА Новости, 15.10.2024
Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта
Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:56
2024-10-15T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию подносов к выставке "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных коллекций России", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Работа над коллекцией стала новым опытом для жостовских живописцев, которые воспроизвели фрагменты картин фламандских художников XVII века. При этом сохранена уникальная техника росписи. Так, в коллекции подносов соединились традиции русского декоративно-прикладного искусства и наследие фламандской школы натюрморта. Картины Франса Снейдерса в переработке жостовских мастеров приобрели новое прочтение. "Вдохновляясь работами Франса Снейдерса, мы стремились передать детали его композиции, добавить игру света и тени, при этом сохранив нашу уникальную технику росписи", – отметила мастер Жостовской фабрики, член Союза художников России Наталья Фролова. Каждый поднос изготовлен вручную, ни одна работа не повторяет другую и существует в единственном экземпляре.
https://ria.ru/20241008/podmoskove-1977012266.html
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московская область (подмосковье), россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи
Художник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию подносов к выставке "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных коллекций России", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Работа над коллекцией стала новым опытом для жостовских живописцев, которые воспроизвели фрагменты картин фламандских художников XVII века. При этом сохранена уникальная техника росписи.
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Так, в коллекции подносов соединились традиции русского декоративно-прикладного искусства и наследие фламандской школы натюрморта. Картины Франса Снейдерса в переработке жостовских мастеров приобрели новое прочтение.
"Вдохновляясь работами Франса Снейдерса, мы стремились передать детали его композиции, добавить игру света и тени, при этом сохранив нашу уникальную технику росписи", – отметила мастер Жостовской фабрики, член Союза художников России Наталья Фролова.
Каждый поднос изготовлен вручную, ни одна работа не повторяет другую и существует в единственном экземпляре.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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