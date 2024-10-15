Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи
Художник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию подносов к выставке "Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных коллекций России", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Работа над коллекцией стала новым опытом для жостовских живописцев, которые воспроизвели фрагменты картин фламандских художников XVII века. При этом сохранена уникальная техника росписи.
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Так, в коллекции подносов соединились традиции русского декоративно-прикладного искусства и наследие фламандской школы натюрморта. Картины Франса Снейдерса в переработке жостовских мастеров приобрели новое прочтение.
"Вдохновляясь работами Франса Снейдерса, мы стремились передать детали его композиции, добавить игру света и тени, при этом сохранив нашу уникальную технику росписи", – отметила мастер Жостовской фабрики, член Союза художников России Наталья Фролова.
Каждый поднос изготовлен вручную, ни одна работа не повторяет другую и существует в единственном экземпляре.
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