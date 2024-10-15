https://ria.ru/20241015/vybory-1978061927.html

Трамп и Харрис оказались в гонке "погрешности" за три недели до выборов

Трамп и Харрис оказались в гонке "погрешности" за три недели до выборов - РИА Новости, 15.10.2024

Трамп и Харрис оказались в гонке "погрешности" за три недели до выборов

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее соперник-республиканец Дональд Трамп оказались в напряженной президентской гонке за три... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:43

2024-10-15T06:43

2024-10-15T06:43

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее соперник-республиканец Дональд Трамп оказались в напряженной президентской гонке за три недели до дня выборов, поскольку средний отрыв в семи колеблющихся штатах, которые потенциально могут решить исход выборов, составляет менее 1%, что в пределах статистической погрешности. Вице-президент США Харрис лидирует на 1,7% по стране (49,1% против 47,4% у Трампа), согласно среднему показателю десяти последних опросов, котируемых агрегатором социологических данных Real Clear Politics (RCP). Для сравнения у президента США Джо Байдена в 2020 году преимущество над Трампом составляло 9.2 процентных пункта на данном этапе президентской гонки, а кандидат от демократов в 2016 году Хиллари Клинтон лидировала на 6,7 пп, следует из данных агрегатора. В понедельник советник Харрис Дэвид Плуфф заявил, что гонка фактически равна во всех семи колеблющихся штатах, и опросы, которые показывали преимущество вице-президента в прошлом месяце, были далеки от реальности. "Это гонка погрешности. Любой опрос, который показывает лидерство Камалы Харрис на 4–5 пунктов в одном из этих семи штатов, игнорируйте его. Любой опрос, который показывает Дональда Трампа таким же образом, игнорируйте его", — недавно заявил Плуфф в подкасте, который ведут бывшие сотрудники экс-президента США Барака Обамы. Кандидаты соревнуются за то, чтобы получить не менее 270 из 538 голосов так называемых выборщиков, а результаты в семи колеблющихся штатах, как ожидается, определят победителя. Средний разрыв в семи штатах составляет всего 0,7%, Трамп незначительно лидирует в шести из них. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Гонка в самом большом колеблющемся штате Пенсильвания долгое время оставалась вничью, но у Трампа недавно набралось крошечное преимущество в 0,3% пп. Трамп перехватил лидерство у Харрис и в Мичигане (+0,9%) и Неваде (+0,2%). За последние десять дней Трамп потерял процентный пункт в Джорджии, сократив отрыв до 0,5%. Теперь Харрис лидирует только в одном колеблющемся штате, Висконсине, на 0,3%. Если бы выборы проводились сегодня, у Трампа было бы 302 голоса выборщиков против 236 у Харрис, согласно карте RCP. Однако к этому следует относиться с долей скепсиса, учитывая, что электоральная карта меняется каждый день. Что касается выборов в конгресс, которые также пройдут 5 ноября, RCP классифицирует исход по 32 мандатам в Палате представителей как "неясный", при этом республиканцы выиграли бы 207 мест, а демократы — 196. Всего в нижней палате 435 мест и шесть мест без права голоса, для большинства обычно требуется 218 мест. Если бы выборы проводились сегодня, по прогнозу RCP, то республиканцы контролировали бы 100-местный Сенат с перевесом в 2 места, хотя исход с пятью мандатами по-прежнему классифицируется как неясный.

https://ria.ru/20241015/tramp-1978060238.html

https://ria.ru/20241014/pushkov-1978024725.html

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https://ria.ru/20241014/lunatiki-1977880547.html

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, пенсильвания, мичиган, дональд трамп, камала харрис, джо байден