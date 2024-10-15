https://ria.ru/20241015/vsu-1978193919.html

ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта

ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 15.10.2024

ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта

Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта, заявили во вторник в генштабе украинских войск. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:15

2024-10-15T17:15

2024-10-15T17:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта, заявили во вторник в генштабе украинских войск."Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.Согласно данным генштаба, наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на кураховском направлении на подконтрольной ВСУ части ДНР.На прошлой неделе командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское.

https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины