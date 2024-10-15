https://ria.ru/20241015/vsu-1978193919.html
ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта
ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта
Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта, заявили во вторник в генштабе украинских войск. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:15
2024-10-15T17:15
2024-10-15T17:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874604_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2f03fc8378cd0b970db1b289d23ebe8.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта, заявили во вторник в генштабе украинских войск."Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.Согласно данным генштаба, наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на кураховском направлении на подконтрольной ВСУ части ДНР.На прошлой неделе командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское.
https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874604_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_2f69a1493dbd1e1cd4ecc2d5d342e46d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта, заявили во вторник в генштабе украинских войск.
"Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.
Согласно данным генштаба, наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на кураховском направлении на подконтрольной ВСУ части ДНР.
На прошлой неделе командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское.