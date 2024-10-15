https://ria.ru/20241015/vsu-1978080520.html

В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области

В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 15.10.2024

В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области

Колонна военной техники подверглась ракетному удару в городе Татарбунары в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:30

2024-10-15T10:30

2024-10-15T11:18

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы украины

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сергей лебедев

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Колонна военной техники подверглась ракетному удару в городе Татарбунары в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, "могила графа Дракулы" не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города", — сказал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявляли воздушную тревогу около 2:30 ночи и с 10:14 по 10:29 утра. Накануне подпольщик рассказал, что при ударе по району порта в Одессе погибли иностранные и украинские офицеры, получили повреждения портовая инфраструктура и военная техника. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241011/strakhovka-1977497667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, украина