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В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 15.10.2024 (обновлено: 11:18 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/vsu-1978080520.html
В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области
В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 15.10.2024
В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области
Колонна военной техники подверглась ракетному удару в городе Татарбунары в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:30
2024-10-15T11:18
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
украина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Колонна военной техники подверглась ракетному удару в городе Татарбунары в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, "могила графа Дракулы" не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города", — сказал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявляли воздушную тревогу около 2:30 ночи и с 10:14 по 10:29 утра. Накануне подпольщик рассказал, что при ударе по району порта в Одессе погибли иностранные и украинские офицеры, получили повреждения портовая инфраструктура и военная техника. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241011/strakhovka-1977497667.html
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одесская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Украина
В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области

Лебедев: при ударе по городу Татарбунары пострадала колонна военной техники ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31
Многоцелевой истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Колонна военной техники подверглась ракетному удару в городе Татарбунары в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«
"Прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, "могила графа Дракулы" не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города", — сказал он.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявляли воздушную тревогу около 2:30 ночи и с 10:14 по 10:29 утра.
Накануне подпольщик рассказал, что при ударе по району порта в Одессе погибли иностранные и украинские офицеры, получили повреждения портовая инфраструктура и военная техника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ЛебедевУкраина
 
 
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