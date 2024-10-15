В подполье сообщили об ударе по колонне техники ВСУ в Одесской области
Лебедев: при ударе по городу Татарбунары пострадала колонна военной техники ВСУ
Многоцелевой истребитель МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Колонна военной техники подверглась ракетному удару в городе Татарбунары в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
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"Прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, "могила графа Дракулы" не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города", — сказал он.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявляли воздушную тревогу около 2:30 ночи и с 10:14 по 10:29 утра.
Накануне подпольщик рассказал, что при ударе по району порта в Одессе погибли иностранные и украинские офицеры, получили повреждения портовая инфраструктура и военная техника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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