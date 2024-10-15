https://ria.ru/20241015/vsu-1978055917.html

"Удушающий удав". В США рассказали, с чем ВСУ столкнулись в Курской области

"Удушающий удав". В США рассказали, с чем ВСУ столкнулись в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024

"Удушающий удав". В США рассказали, с чем ВСУ столкнулись в Курской области

ВСУ в Курской области находятся в тяжелейшем положении, из которого они не могут выбраться, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:05

2024-10-15T04:05

2024-10-15T04:05

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ВСУ в Курской области находятся в тяжелейшем положении, из которого они не могут выбраться, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Курск — как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах, а украинцы попали в этот капкан, им попросту некуда бежать", — сказал аналитик.По его словам, ВСУ не в состоянии остановить постоянное продвижение российских войск, а холодная и дождливая погода сделала положение украинцев еще более отчаянным.В субботу, 12 октября, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области.Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин сказал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html

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в мире, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф