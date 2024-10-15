Врач рассказал о состоянии мужчины, проведшего два месяца в Охотском море
Врач: состояние мужчины, проведшего 2 месяца в Охотском море, стабильное
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 окт – РИА Новости. Состояние жителя Бурятии, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, более-менее стабильное, сообщил РИА Новости и.о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.
"Могу сказать, что пациент более-менее стабильный. Сейчас мы занимаемся его обследованием, приемным отделением оформлены необходимые документы, разместим в реанимационном отделении и будем заниматься обследованием", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета, отметили в агентстве.
Спасенного доставили в порт Магадана. На борт судна поднялись сотрудники скорой и правоохранители. Как передавал корреспондент РИА Новости, медики на носилках вынесли Пичугина с судна и погрузили в "скорую". В это время спасенный молчал.
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