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Врач рассказал о состоянии мужчины, проведшего два месяца в Охотском море - РИА Новости, 15.10.2024
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14:22 15.10.2024 (обновлено: 14:32 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/vrach-1978132611.html
Врач рассказал о состоянии мужчины, проведшего два месяца в Охотском море
Врач рассказал о состоянии мужчины, проведшего два месяца в Охотском море - РИА Новости, 15.10.2024
Врач рассказал о состоянии мужчины, проведшего два месяца в Охотском море
Состояние жителя Бурятии, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, более-менее стабильное, сообщил РИА Новости и.о. главного врача Магаданской... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:22
2024-10-15T14:32
дальневосточная транспортная прокуратура
охотское море
камчатка
улан-удэ
происшествия
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МАГАДАН, 15 окт – РИА Новости. Состояние жителя Бурятии, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, более-менее стабильное, сообщил РИА Новости и.о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев. "Могу сказать, что пациент более-менее стабильный. Сейчас мы занимаемся его обследованием, приемным отделением оформлены необходимые документы, разместим в реанимационном отделении и будем заниматься обследованием", - сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета, отметили в агентстве.Спасенного доставили в порт Магадана. На борт судна поднялись сотрудники скорой и правоохранители. Как передавал корреспондент РИА Новости, медики на носилках вынесли Пичугина с судна и погрузили в "скорую". В это время спасенный молчал.
https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html
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охотское море
камчатка
улан-удэ
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дальневосточная транспортная прокуратура, охотское море, камчатка, улан-удэ, происшествия
Дальневосточная транспортная прокуратура, Охотское море, Камчатка, Улан-Удэ, Происшествия
Врач рассказал о состоянии мужчины, проведшего два месяца в Охотском море

Врач: состояние мужчины, проведшего 2 месяца в Охотском море, стабильное

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 окт – РИА Новости. Состояние жителя Бурятии, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, более-менее стабильное, сообщил РИА Новости и.о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.
"Могу сказать, что пациент более-менее стабильный. Сейчас мы занимаемся его обследованием, приемным отделением оформлены необходимые документы, разместим в реанимационном отделении и будем заниматься обследованием", - сказал собеседник агентства.
Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
Вчера, 08:45
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета, отметили в агентстве.
Спасенного доставили в порт Магадана. На борт судна поднялись сотрудники скорой и правоохранители. Как передавал корреспондент РИА Новости, медики на носилках вынесли Пичугина с судна и погрузили в "скорую". В это время спасенный молчал.
Ялта - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Турист из Москвы утонул в Крыму
21 сентября, 22:46
 
Дальневосточная транспортная прокуратураОхотское мореКамчаткаУлан-УдэПроисшествия
 
 
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