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Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику - РИА Новости, 15.10.2024
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Астраханская область
 
11:32 15.10.2024 (обновлено: 12:31 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/volontery-1978092256.html
Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику
Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику - РИА Новости, 15.10.2024
Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику
Астраханские волонтеры отправили для военнослужащих, участвующих в спецоперации, мотоциклы, спецтехнику, а также сборники стихов, сообщает администрация... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:32
2024-10-15T12:31
астраханская область
донецк
запорожье
вооруженные силы рф
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Астраханские волонтеры отправили для военнослужащих, участвующих в спецоперации, мотоциклы, спецтехнику, а также сборники стихов, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Благотворительный фонд "ДОБРО 30" организовал масштабный сбор и доставку гуманитарной помощи в Донецк, Запорожье и Белгород для военнослужащих. Неравнодушные астраханцы собрали четыре тонны груза", - говорится в сообщении. Уточняется, что на фронт отправили квадрокоптер, тепловизоры, генераторы, детекторы дронов и мотоциклы, один из которых передали родители погибшего бойца в память о сыне. Кроме того, бойцам были переданы сборники стихов, которые для них пишет и печатает автор Елена Добрыженкова-Маликова. Груз на передовую для восьми военных подразделений доставили автоволонтеры Ринат Хужамбердиев и Талгат Кусаманов. Также волонтеры, в состав которых вошли представители организации "Движение первых", учебных заведений и реабилитационного центра региона, передали в школу-интернат города Горловка канцелярские принадлежности.
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астраханская область, донецк, запорожье, вооруженные силы рф
Астраханская область, Донецк, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Астраханская область

Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику

© Фото : Астраханская область, портал органов властиАстраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику
Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Астраханская область, портал органов власти
Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Астраханские волонтеры отправили для военнослужащих, участвующих в спецоперации, мотоциклы, спецтехнику, а также сборники стихов, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
«
"Благотворительный фонд "ДОБРО 30" организовал масштабный сбор и доставку гуманитарной помощи в Донецк, Запорожье и Белгород для военнослужащих. Неравнодушные астраханцы собрали четыре тонны груза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на фронт отправили квадрокоптер, тепловизоры, генераторы, детекторы дронов и мотоциклы, один из которых передали родители погибшего бойца в память о сыне. Кроме того, бойцам были переданы сборники стихов, которые для них пишет и печатает автор Елена Добрыженкова-Маликова.
Груз на передовую для восьми военных подразделений доставили автоволонтеры Ринат Хужамбердиев и Талгат Кусаманов. Также волонтеры, в состав которых вошли представители организации "Движение первых", учебных заведений и реабилитационного центра региона, передали в школу-интернат города Горловка канцелярские принадлежности.
Заседание штаба по координации гуманитарной помощи в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Астраханская областьАстраханская областьДонецкЗапорожьеВооруженные силы РФ
 
 
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