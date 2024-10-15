https://ria.ru/20241015/volontery-1978092256.html

Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику

Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику - РИА Новости, 15.10.2024

Астраханские волонтеры отправили на фронт мотоциклы и спецтехнику

Астраханские волонтеры отправили для военнослужащих, участвующих в спецоперации, мотоциклы, спецтехнику, а также сборники стихов, сообщает администрация... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:32

2024-10-15T11:32

2024-10-15T12:31

астраханская область

донецк

запорожье

вооруженные силы рф

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Астраханские волонтеры отправили для военнослужащих, участвующих в спецоперации, мотоциклы, спецтехнику, а также сборники стихов, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Благотворительный фонд "ДОБРО 30" организовал масштабный сбор и доставку гуманитарной помощи в Донецк, Запорожье и Белгород для военнослужащих. Неравнодушные астраханцы собрали четыре тонны груза", - говорится в сообщении. Уточняется, что на фронт отправили квадрокоптер, тепловизоры, генераторы, детекторы дронов и мотоциклы, один из которых передали родители погибшего бойца в память о сыне. Кроме того, бойцам были переданы сборники стихов, которые для них пишет и печатает автор Елена Добрыженкова-Маликова. Груз на передовую для восьми военных подразделений доставили автоволонтеры Ринат Хужамбердиев и Талгат Кусаманов. Также волонтеры, в состав которых вошли представители организации "Движение первых", учебных заведений и реабилитационного центра региона, передали в школу-интернат города Горловка канцелярские принадлежности.

https://ria.ru/20240927/pomosch-1975053616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, донецк, запорожье, вооруженные силы рф