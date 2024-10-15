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Володин отчитал депутатов за анонсирование непроработанных инициатив - РИА Новости, 15.10.2024
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15:00 15.10.2024 (обновлено: 23:50 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/volodin-1978148182.html
Володин отчитал депутатов за анонсирование непроработанных инициатив
Володин отчитал депутатов за анонсирование непроработанных инициатив - РИА Новости, 15.10.2024
Володин отчитал депутатов за анонсирование непроработанных инициатив
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов более ответственно подходить к анонсированию инициатив, не проработанных с... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:00
2024-10-15T23:50
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов более ответственно подходить к анонсированию инициатив, не проработанных с фракциями, экспертами и избирателями. &quot;Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно. Очень. И к любым инициативам. Никто не будет считать, что эта инициатива лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. Считают, что это уже, раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею, предложение&quot;, — сказал он.По мнению Володина, правильно было бы рассматривать любые идеи сначала во фракции, потому что она несет ответственность за политические инициативы своего депутата. Затем, добавил он, нужно проработать идею в профильном комитете, обсудить ее с правительством, но прежде всего следует отталкиваться от позиции избирателей. И хотя решения стали приниматься качественнее, фракциям нужно оперативно реагировать на инициативы своих депутатов, отметил спикер Госдумы. Он посоветовал парламентариям "думать головой", прежде чем излагать какую-либо идею в Telegram-каналах или СМИ. На прошлой неделе спикер также призывал депутатов думать, прежде чем рассказывать о новых законодательных инициативах, — тогда речь шла о предложении ввести налог на бездетность.
https://ria.ru/20241008/volodin-1977018780.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин отчитал депутатов за анонсирование непроработанных инициатив

Володин призвал депутатов "думать головой", прежде чем озвучивать инициативы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов более ответственно подходить к анонсированию инициатив, не проработанных с фракциями, экспертами и избирателями.
«

"Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно. Очень. И к любым инициативам. Никто не будет считать, что эта инициатива лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. Считают, что это уже, раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею, предложение", — сказал он.

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По мнению Володина, правильно было бы рассматривать любые идеи сначала во фракции, потому что она несет ответственность за политические инициативы своего депутата.
Затем, добавил он, нужно проработать идею в профильном комитете, обсудить ее с правительством, но прежде всего следует отталкиваться от позиции избирателей.
И хотя решения стали приниматься качественнее, фракциям нужно оперативно реагировать на инициативы своих депутатов, отметил спикер Госдумы.
Он посоветовал парламентариям "думать головой", прежде чем излагать какую-либо идею в Telegram-каналах или СМИ.
На прошлой неделе спикер также призывал депутатов думать, прежде чем рассказывать о новых законодательных инициативах, — тогда речь шла о предложении ввести налог на бездетность.
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ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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