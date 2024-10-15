Рейтинг@Mail.ru
Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро" - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/vitjaz-aero-1978171752.html
Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро"
Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро" - РИА Новости, 15.10.2024
Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро"
Аннулированные сертификаты для выполнения полетов "Витязь-Аэро", чей вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа 2024 года, не подлежат восстановлению,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:13
2024-10-15T16:13
космос - риа наука
камчатка
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970213607_110:0:1170:596_1920x0_80_0_0_4174e3ee5aad26029cbb03395f9ea45a.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Аннулированные сертификаты для выполнения полетов "Витязь-Аэро", чей вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа 2024 года, не подлежат восстановлению, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Росавиация аннулировала сертификат камчатской вертолетной авиационной компании "Витязь-Аэро" для выполнения коммерческих воздушных перевозок. Приказ об этом в понедельник, 14 октября, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Также он дал поручение Камчатскому МТУ Росавиации аннулировать у "Витязь-Аэро" сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН). Все три документа восстановлению не подлежат", – говорится в сообщении министерства. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли.
https://ria.ru/20240902/krushenie-1969939845.html
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970213607_242:0:1037:596_1920x0_80_0_0_f5478979b9b1fe2b7010deb4645b4828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, камчатка, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш
Космос - РИА Наука, Камчатка, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ
Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро"

Минтранс: аннулированные сертификаты "Витязь-Аэро" не подлежат восстановлению

© Фото : МЧС России/TelegramМесто крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Аннулированные сертификаты для выполнения полетов "Витязь-Аэро", чей вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа 2024 года, не подлежат восстановлению, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Росавиация аннулировала сертификат камчатской вертолетной авиационной компании "Витязь-Аэро" для выполнения коммерческих воздушных перевозок. Приказ об этом в понедельник, 14 октября, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Также он дал поручение Камчатскому МТУ Росавиации аннулировать у "Витязь-Аэро" сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН). Все три документа восстановлению не подлежат", – говорится в сообщении министерства.
Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли.
Работа следователей на месте крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Семьи погибших в крушении Ми-8 на Камчатке получат 3,3 миллиона рублей
2 сентября, 12:44
 
Космос - РИА НаукаКамчаткаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала