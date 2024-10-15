https://ria.ru/20241015/vitjaz-aero-1978171752.html

Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро"

Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро" - РИА Новости, 15.10.2024

Росавиация аннулировала сертификаты компании "Витязь-Аэро"

Аннулированные сертификаты для выполнения полетов "Витязь-Аэро", чей вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа 2024 года, не подлежат восстановлению,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:13

2024-10-15T16:13

2024-10-15T16:13

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Аннулированные сертификаты для выполнения полетов "Витязь-Аэро", чей вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа 2024 года, не подлежат восстановлению, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Росавиация аннулировала сертификат камчатской вертолетной авиационной компании "Витязь-Аэро" для выполнения коммерческих воздушных перевозок. Приказ об этом в понедельник, 14 октября, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Также он дал поручение Камчатскому МТУ Росавиации аннулировать у "Витязь-Аэро" сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН). Все три документа восстановлению не подлежат", – говорится в сообщении министерства. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли.

https://ria.ru/20240902/krushenie-1969939845.html

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космос - риа наука, камчатка, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш