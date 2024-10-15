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У упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было достаточно топлива, заявил МАК - РИА Новости, 15.10.2024
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15:52 15.10.2024 (обновлено: 15:56 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/vertolet-1978161572.html
У упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было достаточно топлива, заявил МАК
У упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было достаточно топлива, заявил МАК - РИА Новости, 15.10.2024
У упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было достаточно топлива, заявил МАК
Топлива у вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке в конце августа 2024 года, было достаточно для выполнения полета по заявленному маршруту,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:52
2024-10-15T15:56
космос - риа наука
камчатка
межгосударственный авиационный комитет
ми-8 амтш
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Топлива у вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке в конце августа 2024 года, было достаточно для выполнения полета по заявленному маршруту, говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли. "Тридцать первого августа 2024 года была произведена заправка вертолета до 1100 л (≈ 870 кг). Перед аварийным полетом была выполнена дозаправка топливом в количестве 200 л (≈ 160 кг). Топлива было достаточно для выполнения полета по заявленному маршруту", - говорится в предварительном отчете МАК. Комиссии был представлен паспорт качества на заправленное топливо.
https://ria.ru/20240902/krushenie-1969939845.html
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космос - риа наука, камчатка, межгосударственный авиационный комитет, ми-8 амтш
Космос - РИА Наука, Камчатка, Межгосударственный авиационный комитет, Ми-8 АМТШ
У упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было достаточно топлива, заявил МАК

МАК: топлива у Ми-8 было достаточно для полета по заявленному маршруту

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Топлива у вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке в конце августа 2024 года, было достаточно для выполнения полета по заявленному маршруту, говорится в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли.
"Тридцать первого августа 2024 года была произведена заправка вертолета до 1100 л (≈ 870 кг). Перед аварийным полетом была выполнена дозаправка топливом в количестве 200 л (≈ 160 кг). Топлива было достаточно для выполнения полета по заявленному маршруту", - говорится в предварительном отчете МАК.
Комиссии был представлен паспорт качества на заправленное топливо.
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Космос - РИА НаукаКамчаткаМежгосударственный авиационный комитетМи-8 АМТШ
 
 
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