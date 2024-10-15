https://ria.ru/20241015/vertolet-1978158852.html
МАК: у вертолета Ми-8Т, разбившегося на Камчатке, не выявили неисправности
МАК: у вертолета Ми-8Т, разбившегося на Камчатке, не выявили неисправности - РИА Новости, 15.10.2024
МАК: у вертолета Ми-8Т, разбившегося на Камчатке, не выявили неисправности
Неисправностей вертолета Ми-8Т "Витязь-Аэро", который потерпел крушение 31 августа, в ходе последнего ТО не было выявлено, говорится в предварительном отчете... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:43
2024-10-15T15:43
2024-10-15T15:59
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неисправностей вертолета Ми-8Т "Витязь-Аэро", который потерпел крушение 31 августа, в ходе последнего ТО не было выявлено, говорится в предварительном отчете МАК. "В процессе последнего периодического и оперативного ТО дефектов и неисправностей на вертолете не выявлено", – отмечается в документе. В отчете отмечается, что последнее ТО воздушного судно было выполнено техническим персоналом OOO AK "Витязь-Аэро" 13 августа 2024 года. Техническое обслуживание выполнялось персоналом авиакомпании, имеющим свидетельства специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов с соответствующими квалификационными отметками.
https://ria.ru/20240807/reys-1964545726.html
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межгосударственный авиационный комитет
Межгосударственный авиационный комитет
МАК: у вертолета Ми-8Т, разбившегося на Камчатке, не выявили неисправности
МАК: у вертолета Ми-8Т, потерпевшего крушение, не выявили неисправности
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неисправностей вертолета Ми-8Т "Витязь-Аэро", который потерпел крушение 31 августа, в ходе последнего ТО не было выявлено, говорится в предварительном отчете МАК.
"В процессе последнего периодического и оперативного ТО дефектов и неисправностей на вертолете не выявлено", – отмечается в документе.
В отчете отмечается, что последнее ТО воздушного судно было выполнено техническим персоналом OOO AK "Витязь-Аэро" 13 августа 2024 года. Техническое обслуживание выполнялось персоналом авиакомпании, имеющим свидетельства специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов с соответствующими квалификационными отметками.