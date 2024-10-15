https://ria.ru/20241015/vertolet-1978059199.html

Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.10.2024

Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:21

2024-10-15T05:21

2024-10-15T05:21

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после того, как вертолёт нанёс удар, он выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве. Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевого задания. Показано, как вертолёт готовится на аэродроме, демонстрируется его взлёт, выход ракет снят с нескольких ракурсов. Также на видео есть кадры возвращения машины на аэродром.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм