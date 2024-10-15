https://ria.ru/20241015/vertolet-1978059199.html
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.10.2024
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:21
2024-10-15T05:21
2024-10-15T05:21
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безопасность
курская область
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после того, как вертолёт нанёс удар, он выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве. Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевого задания. Показано, как вертолёт готовится на аэродроме, демонстрируется его взлёт, выход ракет снят с нескольких ракурсов. Также на видео есть кадры возвращения машины на аэродром.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Ми-28НМ ударил по скоплению пехоты и техники ВСУ в Курской области
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после того, как вертолёт нанёс удар, он выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.
Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевого задания. Показано, как вертолёт готовится на аэродроме, демонстрируется его взлёт, выход ракет снят с нескольких ракурсов. Также на видео есть кадры возвращения машины на аэродром.