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В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления" - РИА Новости, 15.10.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
11:56 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html
В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления"
В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления" - РИА Новости, 15.10.2024
В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления"
"Школу муниципального управления", обучение в которой пройдут, в том числе, главы районных администраций и председатели районных и окружных советов, открыли в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:56
2024-10-15T11:56
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. "Школу муниципального управления", обучение в которой пройдут, в том числе, главы районных администраций и председатели районных и окружных советов, открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления". Первый поток составляют действующие главы районных администраций и председатели районных и окружных советов. У каждого из них большой практический опыт, но современные реалии требуют новых подходов к работе", - написал губернатор в Telegram. Он уточнил, что обучение продлится два месяца и будет включать шесть образовательных модулей. Это позволит выработать и совершенствовать компетенции для успешной работы. Работа школы организована в рамках конкурса "Кадры решают все", который состоялся в регионе. На его первом этапе от конкурсантов поступило почти 500 заявлений, 424 из них были направлены для изучения в экспертные группы. Финалистами стали 156 человек, 50 из них войдут в губернаторский кадровый резерв и также пройдут очную образовательную программу, ещё 106 участников войдут в отраслевые и муниципальные кадровые резервы. Участники кадрового конкурса будут рассмотрены на руководящие позиции исполнительных органов власти, а также подведомственных учреждений и администраций муниципалитетов.
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин

В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления"

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramВ Астраханской области открыли "Школу муниципального управления"
В Астраханской области открыли Школу муниципального управления - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. "Школу муниципального управления", обучение в которой пройдут, в том числе, главы районных администраций и председатели районных и окружных советов, открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«
"В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления". Первый поток составляют действующие главы районных администраций и председатели районных и окружных советов. У каждого из них большой практический опыт, но современные реалии требуют новых подходов к работе", - написал губернатор в Telegram.
Он уточнил, что обучение продлится два месяца и будет включать шесть образовательных модулей. Это позволит выработать и совершенствовать компетенции для успешной работы.
Работа школы организована в рамках конкурса "Кадры решают все", который состоялся в регионе. На его первом этапе от конкурсантов поступило почти 500 заявлений, 424 из них были направлены для изучения в экспертные группы.
Финалистами стали 156 человек, 50 из них войдут в губернаторский кадровый резерв и также пройдут очную образовательную программу, ещё 106 участников войдут в отраслевые и муниципальные кадровые резервы.
Участники кадрового конкурса будут рассмотрены на руководящие позиции исполнительных органов власти, а также подведомственных учреждений и администраций муниципалитетов.
 
Астраханская областьАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
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