https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html

В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления"

В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления" - РИА Новости, 15.10.2024

В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления"

"Школу муниципального управления", обучение в которой пройдут, в том числе, главы районных администраций и председатели районных и окружных советов, открыли в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:56

2024-10-15T11:56

2024-10-15T11:56

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. "Школу муниципального управления", обучение в которой пройдут, в том числе, главы районных администраций и председатели районных и окружных советов, открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В Астраханской области открыли "Школу муниципального управления". Первый поток составляют действующие главы районных администраций и председатели районных и окружных советов. У каждого из них большой практический опыт, но современные реалии требуют новых подходов к работе", - написал губернатор в Telegram. Он уточнил, что обучение продлится два месяца и будет включать шесть образовательных модулей. Это позволит выработать и совершенствовать компетенции для успешной работы. Работа школы организована в рамках конкурса "Кадры решают все", который состоялся в регионе. На его первом этапе от конкурсантов поступило почти 500 заявлений, 424 из них были направлены для изучения в экспертные группы. Финалистами стали 156 человек, 50 из них войдут в губернаторский кадровый резерв и также пройдут очную образовательную программу, ещё 106 участников войдут в отраслевые и муниципальные кадровые резервы. Участники кадрового конкурса будут рассмотрены на руководящие позиции исполнительных органов власти, а также подведомственных учреждений и администраций муниципалитетов.

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, игорь бабушкин