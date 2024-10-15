https://ria.ru/20241015/ukraina-1978235031.html

"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта

"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта - РИА Новости, 15.10.2024

"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта

Российские войска фактически разделили фронт на части для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала в интервью журналисту... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T22:40

2024-10-15T22:40

2024-10-15T22:40

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олег стариков

курская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска фактически разделили фронт на части для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала в интервью журналисту Александру Шелесту*."Это уже все это уже, считай разрезали фронт", — отметил он.По словам полковника, тяжелая ситуация для ВСУ складывается в Курской области, откуда им придется отходить. Аналогичные проблемы возникли и на Купянском направлении, где украинская армия скоро окажется в окружении, пояснил эксперт."Они маневрами действуют", — резюмировал Стариков.На прошлой неделе командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978227109.html

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в мире, украина, олег стариков, курская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины