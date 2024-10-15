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Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 15.10.2024 (обновлено: 20:30 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html
Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк
Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк - РИА Новости, 15.10.2024
Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк
Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта", заявил во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:40
2024-10-15T20:30
специальная военная операция на украине
украина
михаил подоляк
в мире
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта", заявил во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций", - написал Подоляк в своем Telegram-канале. О каком именно втором фронте идет речь, не уточняется.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936289602.html
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украина, михаил подоляк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Михаил Подоляк, В мире
Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк

Подоляк: Украина не дождется открытия союзниками второго фронта

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта", заявил во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.
О каком именно втором фронте идет речь, не уточняется.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта
28 марта, 03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМихаил ПодолякВ мире
 
 
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