https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html

Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк

Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк - РИА Новости, 15.10.2024

Украина не дождется открытия союзниками второго фронта, заявил Подоляк

Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта", заявил во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:40

2024-10-15T19:40

2024-10-15T20:30

специальная военная операция на украине

украина

михаил подоляк

в мире

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта", заявил во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций", - написал Подоляк в своем Telegram-канале. О каком именно втором фронте идет речь, не уточняется.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936289602.html

украина

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украина, михаил подоляк, в мире