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"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 15.10.2024 (обновлено: 18:35 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978208472.html
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе - РИА Новости, 15.10.2024
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе
Украинские войска в Селидово оказались в ситуации, в которой им придется либо сдаться в плен, либо погибнуть, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:12
2024-10-15T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска в Селидово оказались в ситуации, в которой им придется либо сдаться в плен, либо погибнуть, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения", — отметил он.По словам офицера, российские войска продолжают активно продвигаться на этом направлении. При этом они практически перекрыли пути для ВСУ в Селидово, резюмировал Дэвис.Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата этого города. На прошлой неделе его советник сообщал, что российские военные уже берут населенный пункт в клещи.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978185214.html
https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978170842.html
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в мире, денис пушилин, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Вооруженные силы США
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе

Дэвис: ВСУ придется сдаться в плен или умереть в Селидово

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска в Селидово оказались в ситуации, в которой им придется либо сдаться в плен, либо погибнуть, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения", — отметил он.
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По словам офицера, российские войска продолжают активно продвигаться на этом направлении. При этом они практически перекрыли пути для ВСУ в Селидово, резюмировал Дэвис.
Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата этого города. На прошлой неделе его советник сообщал, что российские военные уже берут населенный пункт в клещи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинВооруженные силы США
 
 
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