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На Украине рассказали об уехавших из страны деятелях культуры - РИА Новости, 15.10.2024
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17:31 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978199698.html
На Украине рассказали об уехавших из страны деятелях культуры
На Украине рассказали об уехавших из страны деятелях культуры - РИА Новости, 15.10.2024
На Украине рассказали об уехавших из страны деятелях культуры
Каждый пятый украинский деятель культуры, получающий право на выезд из страны за границу, не возвращается на родину, сообщил во вторник министр культуры и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:31
2024-10-15T17:31
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владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Каждый пятый украинский деятель культуры, получающий право на выезд из страны за границу, не возвращается на родину, сообщил во вторник министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий. "В последние годы должна была быть создана база, в соответствии с которой художники могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти уехавших один не возвращается," – приводит слова Точицкого издание LB.ua. Министр также отметил, что на пути в ЕС Украине придется принять и имплементировать много необходимых изменений. В частности, обратить отдельное внимание на вопрос сохранения наследия. "Уже сейчас и ЮНЕСКО, и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия. Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, не видать нам ЕС", - добавил Точицкий. Он также сообщил, что не поддерживает идею децентрализации и передачи на места вопросов, связанных с сохранением объектов наследия, отметив, что каждая сфера культуры нуждается в отдельной стратегии. Точицкий при этом отметил, что министерство работает над этим и уже в марте 2025 будет готово презентовать пять стратегий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
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украина, владимир зеленский, евросоюз, юнеско, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, ЮНЕСКО, В мире
На Украине рассказали об уехавших из страны деятелях культуры

Точицкий: каждый пятый деятель культуры, выехавший из Украины, не возвращается

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Каждый пятый украинский деятель культуры, получающий право на выезд из страны за границу, не возвращается на родину, сообщил во вторник министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.
"В последние годы должна была быть создана база, в соответствии с которой художники могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти уехавших один не возвращается," – приводит слова Точицкого издание LB.ua.
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Министр также отметил, что на пути в ЕС Украине придется принять и имплементировать много необходимых изменений. В частности, обратить отдельное внимание на вопрос сохранения наследия. "Уже сейчас и ЮНЕСКО, и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия. Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, не видать нам ЕС", - добавил Точицкий.
Он также сообщил, что не поддерживает идею децентрализации и передачи на места вопросов, связанных с сохранением объектов наследия, отметив, что каждая сфера культуры нуждается в отдельной стратегии. Точицкий при этом отметил, что министерство работает над этим и уже в марте 2025 будет готово презентовать пять стратегий.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
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