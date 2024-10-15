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Шмыгаль заявил об уничтожении почти 90% всей тепловой энергетики Украины - РИА Новости, 15.10.2024
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15:46 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978159020.html
Шмыгаль заявил об уничтожении почти 90% всей тепловой энергетики Украины
Шмыгаль заявил об уничтожении почти 90% всей тепловой энергетики Украины - РИА Новости, 15.10.2024
Шмыгаль заявил об уничтожении почти 90% всей тепловой энергетики Украины
Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:46
2024-10-15T15:46
в мире
украина
россия
денис шмыгаль
владимир зеленский
дмитрий песков
еврокомиссия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. "Особенно уязвимы города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций. Именно ТЭС и ТЭЦ Россия целенаправленно атаковала, уничтожив или повредив почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Наша цель - дать этим общинам альтернативные источники снабжения теплом и электричеством", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974683655.html
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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, дмитрий песков, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль заявил об уничтожении почти 90% всей тепловой энергетики Украины

Шмыгаль: почти 90% всей тепловой энергетики Украины уничтожено или повреждено

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрушенная электростанция на Украине
Разрушенная электростанция на Украине - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрушенная электростанция на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены.
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"Особенно уязвимы города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций. Именно ТЭС и ТЭЦ Россия целенаправленно атаковала, уничтожив или повредив почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Наша цель - дать этим общинам альтернативные источники снабжения теплом и электричеством", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаРоссияДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
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