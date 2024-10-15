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"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 15.10.2024 (обновлено: 17:02 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978157377.html
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 15.10.2024
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:33
2024-10-15T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
покровск
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает, они теряют территории, а их города разрушены", — отметил он.По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть еще более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении."Россия продолжает совершать методичный прорыв на запад, в сторону Покровска. Территории рядом с городом все больше попадают в зону действия российских войск и их артиллерии", — резюмировал Дэвис.По данным Минобороны на 14 октября, российские подразделения освободили село Левадное в Запорожской области, также отбили 14 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 119 районов скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Потери Украины составили до 1765 военнослужащих.
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978080619.html
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в мире, украина, киев, покровск, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Покровск, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Дэвис: Украина теряет еще больше территорий и несет людские потери

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает, они теряют территории, а их города разрушены", — отметил он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Это случится внезапно". В США высказались о ситуации в зоне спецоперации
Вчера, 14:51
По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть еще более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении.
"Россия продолжает совершать методичный прорыв на запад, в сторону Покровска. Территории рядом с городом все больше попадают в зону действия российских войск и их артиллерии", — резюмировал Дэвис.
По данным Минобороны на 14 октября, российские подразделения освободили село Левадное в Запорожской области, также отбили 14 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 119 районов скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Потери Украины составили до 1765 военнослужащих.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПокровскВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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