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"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 15.10.2024
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:33
2024-10-15T15:33
2024-10-15T17:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает, они теряют территории, а их города разрушены", — отметил он.По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть еще более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении."Россия продолжает совершать методичный прорыв на запад, в сторону Покровска. Территории рядом с городом все больше попадают в зону действия российских войск и их артиллерии", — резюмировал Дэвис.По данным Минобороны на 14 октября, российские подразделения освободили село Левадное в Запорожской области, также отбили 14 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 119 районов скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Потери Украины составили до 1765 военнослужащих.
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
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"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Дэвис: Украина теряет еще больше территорий и несет людские потери