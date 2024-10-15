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Опрос показал отношение украинцев к правительству национального единства - РИА Новости, 15.10.2024
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14:12 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978127764.html
Опрос показал отношение украинцев к правительству национального единства
Опрос показал отношение украинцев к правительству национального единства - РИА Новости, 15.10.2024
Опрос показал отношение украинцев к правительству национального единства
Жители Украины поддерживают идею создания в стране правительства национального единства на основе широкого объединения патриотических сил в парламенте и вне... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:12
2024-10-15T14:12
в мире
украина
владимир зеленский
кмис
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Жители Украины поддерживают идею создания в стране правительства национального единства на основе широкого объединения патриотических сил в парламенте и вне его, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). По информации украинского издания "Зеркало недели", идея создания правительства национального единства появилась в украинском обществе в конце прошлого года. Ее суть в том, чтобы объединить политиков и создать "коалиционное правительство технократов" для спасения государства и восстановления доверия партнеров. Но, как отмечает издание, Владимир Зеленский не готов к этому шагу. Опрос проводился с 20 по 27 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1001 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%. "Пятьдесят процентов украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Негативно относятся только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте КМИС. Также в рамках опроса у жителей Украины спрашивали, каких изменений они ожидают в деятельности правительства в связи с недавними кадровыми перестановками. Большинство респондентов (74% ) ответили, что ничего не изменится, 12% опрошенных ожидают улучшения деятельности кабмина, 6% - ожидают ухудшения ситуации.
https://ria.ru/20241015/nato-1978097487.html
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7 495 645-6601
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60
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в мире, украина, владимир зеленский, кмис
В мире, Украина, Владимир Зеленский, КМИС
Опрос показал отношение украинцев к правительству национального единства

Опрос: украинцы поддерживают идею создания правительства национального единства

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Жители Украины поддерживают идею создания в стране правительства национального единства на основе широкого объединения патриотических сил в парламенте и вне его, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По информации украинского издания "Зеркало недели", идея создания правительства национального единства появилась в украинском обществе в конце прошлого года. Ее суть в том, чтобы объединить политиков и создать "коалиционное правительство технократов" для спасения государства и восстановления доверия партнеров. Но, как отмечает издание, Владимир Зеленский не готов к этому шагу.
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Опрос проводился с 20 по 27 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1001 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
"Пятьдесят процентов украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Негативно относятся только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте КМИС.
Также в рамках опроса у жителей Украины спрашивали, каких изменений они ожидают в деятельности правительства в связи с недавними кадровыми перестановками. Большинство респондентов (74% ) ответили, что ничего не изменится, 12% опрошенных ожидают улучшения деятельности кабмина, 6% - ожидают ухудшения ситуации.
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