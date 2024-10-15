Опрос показал отношение украинцев к правительству национального единства
Опрос: украинцы поддерживают идею создания правительства национального единства
© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Жители Украины поддерживают идею создания в стране правительства национального единства на основе широкого объединения патриотических сил в парламенте и вне его, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По информации украинского издания "Зеркало недели", идея создания правительства национального единства появилась в украинском обществе в конце прошлого года. Ее суть в том, чтобы объединить политиков и создать "коалиционное правительство технократов" для спасения государства и восстановления доверия партнеров. Но, как отмечает издание, Владимир Зеленский не готов к этому шагу.
Опрос проводился с 20 по 27 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1001 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
"Пятьдесят процентов украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Негативно относятся только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение", - говорится в результатах опроса, опубликованного на сайте КМИС.
Также в рамках опроса у жителей Украины спрашивали, каких изменений они ожидают в деятельности правительства в связи с недавними кадровыми перестановками. Большинство респондентов (74% ) ответили, что ничего не изменится, 12% опрошенных ожидают улучшения деятельности кабмина, 6% - ожидают ухудшения ситуации.