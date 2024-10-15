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Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского* - РИА Новости, 15.10.2024
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13:34 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978118083.html
Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*
Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского* - РИА Новости, 15.10.2024
Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*
Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:34
2024-10-15T13:34
в мире
украина
россия
игорь коломойский
геннадий боголюбов
алексей мартынов (политолог)
приватбанк
страна.ua
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют мошенничество с корпоративными правами, сообщает во вторник издание "Страна.ua". "На днях соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. Как отмечает издание, ранее Мартынов заявлял о намерении судиться с Коломойским* и Боголюбовым после того, как узнал о планах последнего продать часть активов без согласования. Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, игорь коломойский, геннадий боголюбов, алексей мартынов (политолог), приватбанк, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Алексей Мартынов (политолог), Приватбанк, Страна.ua
Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*

"Страна.ua": ГБР Украины возбудило дело против Коломойского и Боголюбова

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский*
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют мошенничество с корпоративными правами, сообщает во вторник издание "Страна.ua".
«
"На днях соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.
Как отмечает издание, ранее Мартынов заявлял о намерении судиться с Коломойским* и Боголюбовым после того, как узнал о планах последнего продать часть активов без согласования.
Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Суд в Киеве отказался изменить меру пресечения олигарху Коломойскому*
25 сентября, 14:54
 
В миреУкраинаРоссияИгорь КоломойскийГеннадий БоголюбовАлексей Мартынов (политолог)ПриватбанкСтрана.ua
 
 
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