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Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*
Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского* - РИА Новости, 15.10.2024
Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*
Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:34
2024-10-15T13:34
2024-10-15T13:34
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приватбанк
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют мошенничество с корпоративными правами, сообщает во вторник издание "Страна.ua". "На днях соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. Как отмечает издание, ранее Мартынов заявлял о намерении судиться с Коломойским* и Боголюбовым после того, как узнал о планах последнего продать часть активов без согласования. Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, игорь коломойский, геннадий боголюбов, алексей мартынов (политолог), приватбанк, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Алексей Мартынов (политолог), Приватбанк, Страна.ua
Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*
"Страна.ua": ГБР Украины возбудило дело против Коломойского и Боголюбова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют мошенничество с корпоративными правами, сообщает во вторник издание "Страна.ua
".
«
"На днях соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.
Как отмечает издание, ранее Мартынов заявлял о намерении судиться с Коломойским* и Боголюбовым после того, как узнал о планах последнего продать часть активов без согласования.
Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов