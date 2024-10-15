https://ria.ru/20241015/ukraina-1978118083.html

Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*

Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского* - РИА Новости, 15.10.2024

Украинские СМИ пишут о новом уголовном деле против Коломойского*

Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:34

2024-10-15T13:34

2024-10-15T13:34

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игорь коломойский

геннадий боголюбов

алексей мартынов (политолог)

приватбанк

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, им вменяют мошенничество с корпоративными правами, сообщает во вторник издание "Страна.ua". "На днях соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. Как отмечает издание, ранее Мартынов заявлял о намерении судиться с Коломойским* и Боголюбовым после того, как узнал о планах последнего продать часть активов без согласования. Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240925/sud-1974622247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, игорь коломойский, геннадий боголюбов, алексей мартынов (политолог), приватбанк, страна.ua