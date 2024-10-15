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По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 15.10.2024 (обновлено: 17:35 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978104420.html
По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ
По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024
По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ
Между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине, пишет Politico. "ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:20
2024-10-15T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
персидский залив
евросоюз
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине, пишет Politico. "ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе", — говорится в публикации. В статье отмечается, что встреча должна продемонстрировать единство, но вместо этого подчеркивает расхождение во взглядах между ЕС и арабскими государствами на украинский конфликт. По информации Politico, в одном из отрывков заявления ЕС предложил формулировки с призывом ко всем странам прекратить якобы помогать России. Но страны Персидского залива вместо этого хотели более общих формулировок с призывом ко всем сторонам прекратить отправку оружия в зону конфликта, пишет издание. При этом указывается, что есть совместное предложение полностью отказаться от этого пункта в итоговом документе.Издание пишет, что спор из-за формулировок отражает продолжающиеся трудности ЕС и его западных союзников с привлечением других стран в свою коалицию для поддержки Киева и сдерживания России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978080619.html
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в мире, украина, персидский залив, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Персидский залив, Евросоюз
По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ

Politico узнало о разногласиях между ЕС и странами Персидского залива по Украине

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине, пишет Politico.

"ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам
Вчера, 10:31
В статье отмечается, что встреча должна продемонстрировать единство, но вместо этого подчеркивает расхождение во взглядах между ЕС и арабскими государствами на украинский конфликт.

По информации Politico, в одном из отрывков заявления ЕС предложил формулировки с призывом ко всем странам прекратить якобы помогать России. Но страны Персидского залива вместо этого хотели более общих формулировок с призывом ко всем сторонам прекратить отправку оружия в зону конфликта, пишет издание. При этом указывается, что есть совместное предложение полностью отказаться от этого пункта в итоговом документе.

Издание пишет, что спор из-за формулировок отражает продолжающиеся трудности ЕС и его западных союзников с привлечением других стран в свою коалицию для поддержки Киева и сдерживания России.
Пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко просит принять его в Ахмат - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Пленный солдат ВСУ обратился к Алаудинову с необычной просьбой
Вчера, 08:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПерсидский заливЕвросоюз
 
 
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