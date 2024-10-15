По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ
Politico узнало о разногласиях между ЕС и странами Персидского залива по Украине
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине, пишет Politico.
"ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе", — говорится в публикации.
"ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что встреча должна продемонстрировать единство, но вместо этого подчеркивает расхождение во взглядах между ЕС и арабскими государствами на украинский конфликт.
По информации Politico, в одном из отрывков заявления ЕС предложил формулировки с призывом ко всем странам прекратить якобы помогать России. Но страны Персидского залива вместо этого хотели более общих формулировок с призывом ко всем сторонам прекратить отправку оружия в зону конфликта, пишет издание. При этом указывается, что есть совместное предложение полностью отказаться от этого пункта в итоговом документе.
Издание пишет, что спор из-за формулировок отражает продолжающиеся трудности ЕС и его западных союзников с привлечением других стран в свою коалицию для поддержки Киева и сдерживания России.
По информации Politico, в одном из отрывков заявления ЕС предложил формулировки с призывом ко всем странам прекратить якобы помогать России. Но страны Персидского залива вместо этого хотели более общих формулировок с призывом ко всем сторонам прекратить отправку оружия в зону конфликта, пишет издание. При этом указывается, что есть совместное предложение полностью отказаться от этого пункта в итоговом документе.
Издание пишет, что спор из-за формулировок отражает продолжающиеся трудности ЕС и его западных союзников с привлечением других стран в свою коалицию для поддержки Киева и сдерживания России.
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