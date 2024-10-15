https://ria.ru/20241015/ukraina-1978104420.html

По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ

По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024

По Украине ударили с неожиданного "фронта", пишут СМИ

Между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине, пишет Politico. "ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:20

2024-10-15T12:20

2024-10-15T17:35

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Между странами Персидского залива и ЕС возникли разногласия по Украине, пишет Politico. "ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе", — говорится в публикации. В статье отмечается, что встреча должна продемонстрировать единство, но вместо этого подчеркивает расхождение во взглядах между ЕС и арабскими государствами на украинский конфликт. По информации Politico, в одном из отрывков заявления ЕС предложил формулировки с призывом ко всем странам прекратить якобы помогать России. Но страны Персидского залива вместо этого хотели более общих формулировок с призывом ко всем сторонам прекратить отправку оружия в зону конфликта, пишет издание. При этом указывается, что есть совместное предложение полностью отказаться от этого пункта в итоговом документе.Издание пишет, что спор из-за формулировок отражает продолжающиеся трудности ЕС и его западных союзников с привлечением других стран в свою коалицию для поддержки Киева и сдерживания России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978080619.html

https://ria.ru/20241015/vsu-1978069602.html

украина

персидский залив

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в мире, украина, персидский залив, евросоюз