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На Украине предложили снизить мобилизационный возраст - РИА Новости, 15.10.2024
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11:37 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978094144.html
На Украине предложили снизить мобилизационный возраст
На Украине предложили снизить мобилизационный возраст - РИА Новости, 15.10.2024
На Украине предложили снизить мобилизационный возраст
Мобилизационный возраст на Украине необходимо снизить с 25 до 21 года, считает командир б13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:37
2024-10-15T11:37
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мобилизационный возраст на Украине необходимо снизить с 25 до 21 года, считает командир б13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский. "Да", - ответил Оболенский в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос, считает ли он необходимым снизить мобилизационный возраст до 21 года. По его мнению, это не несет демографической угрозы. "Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - отметил Оболенский. Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине предложили снизить мобилизационный возраст

Оболенский: мобилизационный возраст на Украине нужно снизить до 21 года

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мобилизационный возраст на Украине необходимо снизить с 25 до 21 года, считает командир б13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский.
"Да", - ответил Оболенский в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос, считает ли он необходимым снизить мобилизационный возраст до 21 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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По его мнению, это не несет демографической угрозы. "Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - отметил Оболенский.
Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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