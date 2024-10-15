https://ria.ru/20241015/ukraina-1978094144.html

На Украине предложили снизить мобилизационный возраст

На Украине предложили снизить мобилизационный возраст - РИА Новости, 15.10.2024

На Украине предложили снизить мобилизационный возраст

Мобилизационный возраст на Украине необходимо снизить с 25 до 21 года, считает командир б13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:37

2024-10-15T11:37

2024-10-15T11:37

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мобилизационный возраст на Украине необходимо снизить с 25 до 21 года, считает командир б13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский. "Да", - ответил Оболенский в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос, считает ли он необходимым снизить мобилизационный возраст до 21 года. По его мнению, это не несет демографической угрозы. "Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - отметил Оболенский. Депутат Верховной рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины