https://ria.ru/20241015/ukraina-1978057146.html
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2024
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:32
2024-10-15T04:32
2024-10-15T04:32
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена с 03.10 по 04.08 мск. Ранее тревога была объявлена в Черкасской и Полтавской областях Украины, она звучит там до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241014/podpole-1977981852.html
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в мире, украина, сумская область, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу