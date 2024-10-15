https://ria.ru/20241015/ugledar-1978058621.html
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии пресекли попытку формирований ВСУ, бежавших из Угледара, закрепиться на новых позициях под городом, сообщили... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:14
2024-10-15T05:14
2024-10-15T06:41
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии пресекли попытку формирований ВСУ, бежавших из Угледара, закрепиться на новых позициях под городом, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 240-мм минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, бежавшим из Угледара", — говорится в сообщении. Отмечается, что главной задачей артиллеристов из Бурятии было не дать отступающим подразделениям ВСУ окопаться на новых позициях в лесополосах на времевском участке южнодонецкого направления спецоперации. Как уточнили в Минобороны, самоходная артиллерийская установка "Акация" применяется для поражения временных опорных пунктов, окопов и блиндажей противника. Там, где противник занимает укрепленные сооружения из бетона, работает 240-миллиметровый миномёт "Тюльпан". По словам артиллеристов, основную опасность для них представляют беспилотники ВСУ. Против них на боевые машины устанавливают дополнительную защиту и строго соблюдают маскировку. Кроме того, на боевых выездах экипажи всегда сопровождают расчёты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам РЭБ. "Чтобы не прилетела ответка, дроны-разведчики — уходим по лесополке. Иногда останавливаемся, маскируемся, выжидаем. Слушаем, чтобы за нами не прослеживали дроны разведки. Расчеты постов воздушного наблюдения с нами всегда", — приводит ведомство слова заместителя командира взвода с позывным "Борода".
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
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безопасность, угледар, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ
Минобороны: артиллеристы на южнодонецком направлении разгромили части ВСУ
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии пресекли попытку формирований ВСУ, бежавших из Угледара, закрепиться на новых позициях под городом, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 240-мм минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, бежавшим из Угледара", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главной задачей артиллеристов из Бурятии было не дать отступающим подразделениям ВСУ окопаться на новых позициях в лесополосах на времевском участке южнодонецкого направления спецоперации.
Как уточнили в Минобороны, самоходная артиллерийская установка "Акация" применяется для поражения временных опорных пунктов, окопов и блиндажей противника. Там, где противник занимает укрепленные сооружения из бетона, работает 240-миллиметровый миномёт "Тюльпан".
По словам артиллеристов, основную опасность для них представляют беспилотники ВСУ. Против них на боевые машины устанавливают дополнительную защиту и строго соблюдают маскировку. Кроме того, на боевых выездах экипажи всегда сопровождают расчёты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам РЭБ.
"Чтобы не прилетела ответка, дроны-разведчики — уходим по лесополке. Иногда останавливаемся, маскируемся, выжидаем. Слушаем, чтобы за нами не прослеживали дроны разведки. Расчеты постов воздушного наблюдения с нами всегда", — приводит ведомство слова заместителя командира взвода с позывным "Борода".