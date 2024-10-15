Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 15.10.2024 (обновлено: 06:41 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ugledar-1978058621.html
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии пресекли попытку формирований ВСУ, бежавших из Угледара, закрепиться на новых позициях под городом, сообщили... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:14
2024-10-15T06:41
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929122948_0:226:3071:1953_1920x0_80_0_0_2514fb583ab62880403dd96aa51cd7ae.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии пресекли попытку формирований ВСУ, бежавших из Угледара, закрепиться на новых позициях под городом, сообщили в Минобороны России. "Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 240-мм минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, бежавшим из Угледара", — говорится в сообщении. Отмечается, что главной задачей артиллеристов из Бурятии было не дать отступающим подразделениям ВСУ окопаться на новых позициях в лесополосах на времевском участке южнодонецкого направления спецоперации. Как уточнили в Минобороны, самоходная артиллерийская установка "Акация" применяется для поражения временных опорных пунктов, окопов и блиндажей противника. Там, где противник занимает укрепленные сооружения из бетона, работает 240-миллиметровый миномёт "Тюльпан". По словам артиллеристов, основную опасность для них представляют беспилотники ВСУ. Против них на боевые машины устанавливают дополнительную защиту и строго соблюдают маскировку. Кроме того, на боевых выездах экипажи всегда сопровождают расчёты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам РЭБ. "Чтобы не прилетела ответка, дроны-разведчики — уходим по лесополке. Иногда останавливаемся, маскируемся, выжидаем. Слушаем, чтобы за нами не прослеживали дроны разведки. Расчеты постов воздушного наблюдения с нами всегда", — приводит ведомство слова заместителя командира взвода с позывным "Борода".
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
https://ria.ru/20241015/orekhov-1978058764.html
https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html
угледар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929122948_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_9a9ec2b061e742d8dbacc5641b2f9bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, угледар, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы ударили по позициям бежавших из Угледара частей ВСУ

Минобороны: артиллеристы на южнодонецком направлении разгромили части ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" из Бурятии пресекли попытку формирований ВСУ, бежавших из Угледара, закрепиться на новых позициях под городом, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 240-мм минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, бежавшим из Угледара", — говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Генштаб ВСУ раскрыл самые горячие линии фронта для Украины
Вчера, 05:05
Отмечается, что главной задачей артиллеристов из Бурятии было не дать отступающим подразделениям ВСУ окопаться на новых позициях в лесополосах на времевском участке южнодонецкого направления спецоперации.
Как уточнили в Минобороны, самоходная артиллерийская установка "Акация" применяется для поражения временных опорных пунктов, окопов и блиндажей противника. Там, где противник занимает укрепленные сооружения из бетона, работает 240-миллиметровый миномёт "Тюльпан".
Гиацинт-Б группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова
Вчера, 05:16
По словам артиллеристов, основную опасность для них представляют беспилотники ВСУ. Против них на боевые машины устанавливают дополнительную защиту и строго соблюдают маскировку. Кроме того, на боевых выездах экипажи всегда сопровождают расчёты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам РЭБ.
"Чтобы не прилетела ответка, дроны-разведчики — уходим по лесополке. Иногда останавливаемся, маскируемся, выжидаем. Слушаем, чтобы за нами не прослеживали дроны разведки. Расчеты постов воздушного наблюдения с нами всегда", — приводит ведомство слова заместителя командира взвода с позывным "Борода".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Мы профукали": на Украине забили тревогу из-за ситуации в Курской области
14 октября, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала