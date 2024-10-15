Эксперт рассказал, какой будет политика Турции в БРИКС
Обозреватель Беюкшахин: Турция будет проводить в БРИКС сбалансированную политику
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АНКАРА, 15 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турция при вероятном членстве страны в БРИКС будет проводить сбалансированную политику, аналогичную отношениям с Россией, считает турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Использование членства в БРИКС в качестве политического давления на данный момент не представляется возможным. Турция будет проводить сбалансированную политику, аналогичную той, которую она проводит в отношении России", - сказал эксперт.
Говоря о вероятном давлении США на Турцию при членстве страны в БРИКС, собеседник агентства отметил, что США уже имеют высокие экономические отношения со странами-членами объединения.
"Я не думаю, что здесь возникнут проблемы. Только некоторые правила могут быть введены в связи с беспошлинной торговлей. Между Турцией и США уже не существует специального торгового соглашения. Однако у нас есть соглашение о Таможенном союзе с ЕС, и там могут возникнуть некоторые технические вопросы. Могут быть приняты правила, касающиеся товаров, которые направляются из стран БРИКС в Турцию, а оттуда в Европу. Это не те детали, которые создадут проблемы. Между многими странами уже существуют соглашения о свободной торговле. Подобные проблемы возникали и решались в прошлом", - подчеркнул Беюкшахин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.