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Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке - РИА Новости, 15.10.2024
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Туризм
 
05:56 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/turnalog-1978060669.html
Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке
Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке - РИА Новости, 15.10.2024
Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке
Туристический налог во Владивостоке на начальном этапе планируют ввести в 2025 году на период "высокого сезона" - с 1 июля по 30 сентября, сообщает министерство РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:56
2024-10-15T05:56
туризм
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Туристический налог во Владивостоке на начальном этапе планируют ввести в 2025 году на период "высокого сезона" - с 1 июля по 30 сентября, сообщает министерство туризма Приморья. Ранее мэрия Владивостока сообщила о планах ввести с 2025 года в городе туристический налог, городские власти подготовили соответствующий проект муниципального правового акта (МПА). Предполагается, что с 2025 года туристический налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги. Согласно проекту МПА, размер налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы. Доход в бюджет города по этой статье в следующем году может составить свыше 75 миллионов рублей, сообщали в мэрии. "На начальном этапе налог планируется ввести на высокий сезон — с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Турналог будут платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр", - говорится в сообщении минтуризма. По словам министра туризма Приморья Натальи Набойченко, которые приводятся в сообщении, за счет средств, получаемых от уплаты турналога, во Владивостоке будут благоустраиваться места туристического притяжения и объекты показа.
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владивосток, приморский край
Туризм, Владивосток, Приморский край
Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке

Турналог во Владивостокена введут на "высокой сезон" в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке
Китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Туристический налог во Владивостоке на начальном этапе планируют ввести в 2025 году на период "высокого сезона" - с 1 июля по 30 сентября, сообщает министерство туризма Приморья.
Ранее мэрия Владивостока сообщила о планах ввести с 2025 года в городе туристический налог, городские власти подготовили соответствующий проект муниципального правового акта (МПА). Предполагается, что с 2025 года туристический налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги. Согласно проекту МПА, размер налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы. Доход в бюджет города по этой статье в следующем году может составить свыше 75 миллионов рублей, сообщали в мэрии.
"На начальном этапе налог планируется ввести на высокий сезон — с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Турналог будут платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр", - говорится в сообщении минтуризма.
По словам министра туризма Приморья Натальи Набойченко, которые приводятся в сообщении, за счет средств, получаемых от уплаты турналога, во Владивостоке будут благоустраиваться места туристического притяжения и объекты показа.
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