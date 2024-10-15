https://ria.ru/20241015/turnalog-1978060669.html

Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке

Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке - РИА Новости, 15.10.2024

Стало известно, когда введут турналог во Владивостоке

Туристический налог во Владивостоке на начальном этапе планируют ввести в 2025 году на период "высокого сезона" - с 1 июля по 30 сентября, сообщает министерство РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:56

2024-10-15T05:56

2024-10-15T05:56

туризм

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Туристический налог во Владивостоке на начальном этапе планируют ввести в 2025 году на период "высокого сезона" - с 1 июля по 30 сентября, сообщает министерство туризма Приморья. Ранее мэрия Владивостока сообщила о планах ввести с 2025 года в городе туристический налог, городские власти подготовили соответствующий проект муниципального правового акта (МПА). Предполагается, что с 2025 года туристический налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие гостиничные услуги. Согласно проекту МПА, размер налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы. Доход в бюджет города по этой статье в следующем году может составить свыше 75 миллионов рублей, сообщали в мэрии. "На начальном этапе налог планируется ввести на высокий сезон — с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Турналог будут платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр", - говорится в сообщении минтуризма. По словам министра туризма Приморья Натальи Набойченко, которые приводятся в сообщении, за счет средств, получаемых от уплаты турналога, во Владивостоке будут благоустраиваться места туристического притяжения и объекты показа.

https://ria.ru/20241012/puteshestviya-1977595693.html

владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край