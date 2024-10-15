https://ria.ru/20241015/turist-1978085525.html
"Еды было на две недели": появились подробности о выжившем в море туристе
"Еды было на две недели": появились подробности о выжившем в море туристе - РИА Новости, 15.10.2024
"Еды было на две недели": появились подробности о выжившем в море туристе
Супруга мужчины, выжившего два месяца на дрейфующей в Охотском море лодке, рассказала РИА Новости, что пропитания у него и погибших брата и его сына было на 2... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:56
2024-10-15T10:56
2024-10-15T10:56
дальневосточная транспортная прокуратура
охотское море
происшествия
камчатка
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 15 окт – РИА Новости. Супруга мужчины, выжившего два месяца на дрейфующей в Охотском море лодке, рассказала РИА Новости, что пропитания у него и погибших брата и его сына было на 2 недели. "Пока сами ничего не знаем. Знаем просто, что он живой… Это чудо какое-то!.. Примерно на две недели пропитания было. Говорили поначалу, когда искали, что на две недели им точно хватит еды и воды", - рассказала Екатерина. При этом она отметила, что вес также мог сыграть роль в том, что её муж выжил. "Вес у него около 100 (килограммов - ред.)", - подчеркнула собеседница. Также, по её словам, в путешествие должна была ехать их дочь, но захотела домой. "Очень сильно просилась домой, я ей купила билеты, она прилетела", - рассказала Екатерина. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета, отметили в агентстве.
https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976671325.html
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html
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Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море
Видео спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море. В ближайшее время его доставят в Магадан для госпитализации.
2024-10-15T10:56
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дальневосточная транспортная прокуратура, охотское море, происшествия, камчатка, улан-удэ
Дальневосточная транспортная прокуратура, Охотское море, Происшествия, Камчатка, Улан-Удэ
"Еды было на две недели": появились подробности о выжившем в море туристе
Жена выжившего в море туриста рассказала, что еды на лодке было на две недели
УЛАН-УДЭ, 15 окт – РИА Новости. Супруга мужчины, выжившего два месяца на дрейфующей в Охотском море лодке, рассказала РИА Новости, что пропитания у него и погибших брата и его сына было на 2 недели.
"Пока сами ничего не знаем. Знаем просто, что он живой… Это чудо какое-то!.. Примерно на две недели пропитания было. Говорили поначалу, когда искали, что на две недели им точно хватит еды и воды", - рассказала Екатерина.
При этом она отметила, что вес также мог сыграть роль в том, что её муж выжил. "Вес у него около 100 (килограммов - ред.)", - подчеркнула собеседница.
Также, по её словам, в путешествие должна была ехать их дочь, но захотела домой. "Очень сильно просилась домой, я ей купила билеты, она прилетела", - рассказала Екатерина.
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры
сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки
. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ
, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае
до города Оха
на Сахалине
. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета, отметили в агентстве.