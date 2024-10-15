https://ria.ru/20241015/turist-1978081001.html

Эксперт рассказал, как два месяца дрейфовавший в море турист смог выжить

Эксперт рассказал, как два месяца дрейфовавший в море турист смог выжить - РИА Новости, 15.10.2024

Эксперт рассказал, как два месяца дрейфовавший в море турист смог выжить

Запас еды и пойманная рыба могли помочь выжить жителю Бурятии, который 67 дней дрейфовал в море на лодке в Охотском море, сказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:33

2024-10-15T10:33

2024-10-15T10:33

происшествия

охотское море

тихий океан

камчатка

николай суханов

российский профсоюз моряков

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Запас еды и пойманная рыба могли помочь выжить жителю Бурятии, который 67 дней дрейфовал в море на лодке в Охотском море, сказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Девятого августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Сейчас мужчину везут в Магадан. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. "Вероятно, на лодке был запас провизии – иначе столько не продержаться. Они явно готовились к переходу с расчетом на трех человек, значит, был запас. Возможно, галеты оставались. То есть был запас, который мужчина смог растянуть, добавляя (пойманную) сырую рыбу. Вообще, выжить в такой ситуации можно, ловя рыбу и сохраняя настрой на преодоление трудностей", - сказал Суханов. Он отметил, что в особо критичных ситуациях, оставаясь без пресной воды в море, люди пьют и морскую воду, выпаривая соль. Также, судя по видео, выживший Пичугин после двух месяцев дрейфа не выглядел критично истощенным – возможно, ему помог лишний вес, сказал собеседник. "Мог помочь, так как организм в случае необходимости начинает питаться тем, что есть внутри, забирает избытки", - отметил Суханов. "Вообще это уникальный случай. Похожий был в 1960 году: четверо солдат продержались 49 дней на барже, которая дрейфовала в Тихом океане. Они попали в течение Куросио, которое тащило их к американским берегам через Тихий океан. Солдаты съели все – вплоть до сапог и гармошки. Через 49 дней их обнаружил американский авианосец. По этой истории снят фильм "49 дней", - сказал Суханов. Собеседник рассказал, что он бывал в подобной ситуации, когда обеспечивал углем портопункты на Чукотке. Его оставили на барже в шторм в порту Беринговский, судно оторвало и понесло в море. "Двое суток я там пробыл, но я мог питаться: на барже был рис сухой, корки хлеба, сухари, НЗ. Потом буксир поймали и затащили в порт", - вспоминает Суханов.

https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976671325.html

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html

охотское море

тихий океан

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море Видео спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море. В ближайшее время его доставят в Магадан для госпитализации. 2024-10-15T10:33 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, охотское море, тихий океан, камчатка, николай суханов, российский профсоюз моряков