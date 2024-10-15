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ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии
ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии - РИА Новости, 15.10.2024
ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии
Три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению БПЛА уничтожены в Сирии в результате ударов ВКС РФ, сообщил на брифинге... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:08
2024-10-15T22:08
2024-10-15T22:08
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению БПЛА уничтожены в Сирии в результате ударов ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожено три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов", - сказан он на брифинге.
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россия, сирия, в мире, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Россия, Сирия, В мире, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии
ЦПВС: ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии