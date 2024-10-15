Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 15.10.2024 (обновлено: 22:56 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь - РИА Новости, 15.10.2024
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта приказа Минфина,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:58
2024-10-15T22:56
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта приказа Минфина, опубликованного на портале проектов правовых актов.Минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 349 рублей за 0,5 литра. Цену на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов могут поднять до 472 рублей, а на коньяк — до 651 рубля за 0,5 литра.Как отмечается в обосновании, такое решение связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и ростом акциза на алкоголь."При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 миллиардов рублей только по водке экономсегмента", — указано в документе.В последний раз минимальные цены индексировали 1 июля: водка стала стоить от 299 рублей, коньяк — от 556, а бренди — от 403.
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html
https://ria.ru/20241008/alkogol-1976871222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e4331368575ff7175ec071c755585157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Минфин РФ предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России в Москве
Здание Министерства финансов России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта приказа Минфина, опубликованного на портале проектов правовых актов.
Минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 349 рублей за 0,5 литра. Цену на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов могут поднять до 472 рублей, а на коньяк — до 651 рубля за 0,5 литра.
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Минздрав отреагировал на идею повышения возрастного порога продажи алкоголя
12 октября, 02:18
Как отмечается в обосновании, такое решение связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и ростом акциза на алкоголь.
"При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 миллиардов рублей только по водке экономсегмента", — указано в документе.
В последний раз минимальные цены индексировали 1 июля: водка стала стоить от 299 рублей, коньяк — от 556, а бренди — от 403.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя
8 октября, 04:30
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала