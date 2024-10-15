https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь - РИА Новости, 15.10.2024
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта приказа Минфина,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:58
2024-10-15T20:58
2024-10-15T22:56
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта приказа Минфина, опубликованного на портале проектов правовых актов.Минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 349 рублей за 0,5 литра. Цену на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов могут поднять до 472 рублей, а на коньяк — до 651 рубля за 0,5 литра.Как отмечается в обосновании, такое решение связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и ростом акциза на алкоголь."При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 миллиардов рублей только по водке экономсегмента", — указано в документе.В последний раз минимальные цены индексировали 1 июля: водка стала стоить от 299 рублей, коньяк — от 556, а бренди — от 403.
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Минфин РФ предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта
приказа Минфина, опубликованного на портале проектов правовых актов.
Минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 349 рублей за 0,5 литра. Цену на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов могут поднять до 472 рублей, а на коньяк — до 651 рубля за 0,5 литра.
Как отмечается в обосновании, такое решение связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и ростом акциза на алкоголь.
"При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 миллиардов рублей только по водке экономсегмента", — указано в документе.
В последний раз минимальные цены индексировали 1 июля: водка стала стоить от 299 рублей, коньяк — от 556, а бренди — от 403.