https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь - РИА Новости, 15.10.2024

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта приказа Минфина,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:58

2024-10-15T20:58

2024-10-15T22:56

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепче 28% могут вырасти с 1 января, следует из проекта приказа Минфина, опубликованного на портале проектов правовых актов.Минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 349 рублей за 0,5 литра. Цену на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов могут поднять до 472 рублей, а на коньяк — до 651 рубля за 0,5 литра.Как отмечается в обосновании, такое решение связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и ростом акциза на алкоголь."При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 миллиардов рублей только по водке экономсегмента", — указано в документе.В последний раз минимальные цены индексировали 1 июля: водка стала стоить от 299 рублей, коньяк — от 556, а бренди — от 403.

https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html

https://ria.ru/20241008/alkogol-1976871222.html

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министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика