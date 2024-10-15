https://ria.ru/20241015/tryudo-1978049698.html

Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам

Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам - РИА Новости, 15.10.2024

Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам

Канаде пришлось пойти на высылку индийских дипломатов, так как переговоры с Нью-Дели, в том числе с премьер-министром страны Нарендрой Моди, не принесли... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T00:47

2024-10-15T00:47

2024-10-15T01:07

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Канаде пришлось пойти на высылку индийских дипломатов, так как переговоры с Нью-Дели, в том числе с премьер-министром страны Нарендрой Моди, не принесли результатов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Я говорил напрямую с премьер-министром Моди. Мы общались с коллегами из разведки (Индии — ред.) и, к сожалению, на каждом этапе пути, как после моего заявления в Палате общин в сентябре прошлого года, так и до сих пор, ответ индийского правительства заключался в отрицании", — заявил Трюдо на пресс-конференции.Канада считает, что индийские дипломаты якобы были причастны к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Трюдо и Моди впервые после обвинений со стороны Оттавы встретились в конце прошлой недели на полях саммит стран АСЕАН в Лаосе. Как отметил премьер-министр, Канада пока не может раскрыть доказательств обвинения. В понедельник, 14 октября, Канада вслед за решением Индии выслать канадских дипломатов выслала сотрудников индийской дипломатической миссии. Охлаждение отношений Индии и Канады произошло в сентябре 2023 года после того, как Трюдо заявил, что полиция подозревает индийских дипломатов в причастности к убийству Нижара.

https://ria.ru/20241015/kanada-1978049837.html

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в мире, канада, индия, джастин трюдо, нарендра моди