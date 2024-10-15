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Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам - РИА Новости, 15.10.2024
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00:47 15.10.2024 (обновлено: 01:07 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/tryudo-1978049698.html
Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам
Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам - РИА Новости, 15.10.2024
Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам
Канаде пришлось пойти на высылку индийских дипломатов, так как переговоры с Нью-Дели, в том числе с премьер-министром страны Нарендрой Моди, не принесли... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T00:47
2024-10-15T01:07
в мире
канада
индия
джастин трюдо
нарендра моди
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Канаде пришлось пойти на высылку индийских дипломатов, так как переговоры с Нью-Дели, в том числе с премьер-министром страны Нарендрой Моди, не принесли результатов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Я говорил напрямую с премьер-министром Моди. Мы общались с коллегами из разведки (Индии — ред.) и, к сожалению, на каждом этапе пути, как после моего заявления в Палате общин в сентябре прошлого года, так и до сих пор, ответ индийского правительства заключался в отрицании", — заявил Трюдо на пресс-конференции.Канада считает, что индийские дипломаты якобы были причастны к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Трюдо и Моди впервые после обвинений со стороны Оттавы встретились в конце прошлой недели на полях саммит стран АСЕАН в Лаосе. Как отметил премьер-министр, Канада пока не может раскрыть доказательств обвинения. В понедельник, 14 октября, Канада вслед за решением Индии выслать канадских дипломатов выслала сотрудников индийской дипломатической миссии. Охлаждение отношений Индии и Канады произошло в сентябре 2023 года после того, как Трюдо заявил, что полиция подозревает индийских дипломатов в причастности к убийству Нижара.
https://ria.ru/20241015/kanada-1978049837.html
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в мире, канада, индия, джастин трюдо, нарендра моди
В мире, Канада, Индия, Джастин Трюдо, Нарендра Моди
Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам

Трюдо: Канада выслала индийских дипломатов из-за провала переговоров с Индией

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Канаде пришлось пойти на высылку индийских дипломатов, так как переговоры с Нью-Дели, в том числе с премьер-министром страны Нарендрой Моди, не принесли результатов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Я говорил напрямую с премьер-министром Моди. Мы общались с коллегами из разведки (Индии — ред.) и, к сожалению, на каждом этапе пути, как после моего заявления в Палате общин в сентябре прошлого года, так и до сих пор, ответ индийского правительства заключался в отрицании", — заявил Трюдо на пресс-конференции.
Канада считает, что индийские дипломаты якобы были причастны к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Канада не хочет дипломатической конфронтации с Индией
00:51
Трюдо и Моди впервые после обвинений со стороны Оттавы встретились в конце прошлой недели на полях саммит стран АСЕАН в Лаосе.
Как отметил премьер-министр, Канада пока не может раскрыть доказательств обвинения.
В понедельник, 14 октября, Канада вслед за решением Индии выслать канадских дипломатов выслала сотрудников индийской дипломатической миссии. Охлаждение отношений Индии и Канады произошло в сентябре 2023 года после того, как Трюдо заявил, что полиция подозревает индийских дипломатов в причастности к убийству Нижара.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Между гнусностью и идиотизмом: чем нам интересна ссора Индии и Канады
24 сентября 2023, 08:00
 
В миреКанадаИндияДжастин ТрюдоНарендра Моди
 
 
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