https://ria.ru/20241015/tramp-1978227281.html

Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину

Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину - РИА Новости, 15.10.2024

Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп отказался подтверждать тиражируемые в США слухи о якобы... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:32

2024-10-15T20:32

2024-10-15T20:32

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп отказался подтверждать тиражируемые в США слухи о якобы имевших место его телефонных разговорах после ухода с поста главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным. "Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо", - сообщил он в интервью Блумберг, выступая на площадке экономического клуба Чикаго. В качестве аргумента в пользу диалога между двумя странами, Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и США. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Путин и Трамп якобы созванивались семь раз после того, как последний покинул пост президента США.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html

https://ria.ru/20240911/peregovory-1971975888.html

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владимир путин, сша, россия, чикаго, дональд трамп, дмитрий песков, в мире